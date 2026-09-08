इतर प्राण्यांप्रमाणे साप माणसाला कसं लक्षात ठेवतो?

संतोष कानडे

साप

सापांना त्यांच्या आसपासच्या हालचाली आणि वासाची जाणीव चांगली असते.

रासायनिक कण

ते जीभ बाहेर काढून हवेतले रासायनिक कण गोळा करतात आणि अवयवातून त्यांचा अंदाज घेतात.

वास

त्यामुळे एखाद्या माणसाचा वास सापाला परिचित होऊ शकतो.

कुत्रा

मात्र साप माणसाला कुत्रा किंवा मांजरासारखं व्यक्ती म्हणून ओळखतो, याचे ठोस पुरावे नाहीत.

सवय

काही सापांना वारंवार दिसणाऱ्या व्यक्तीच्या उपस्थितीची सवय लागू शकते.

पाळीव प्राणी

मात्र याचा अर्थ साप त्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरुन किंवा नावाने ओळखतो, असा होत नाही. इतर पाळीव प्राणी नाव लक्षात ठेऊ शकतात.

कंपन

सापांना दृष्टीपेक्षा वास, कंपन आणि शरीरातील उष्णता यांसारख्या संकेतांचा अधिक उपयोग होतो.

त्रास

माणूस अचानक जवळ गेल्यास किंवा त्रास दिल्यास साप बचावासाठी हल्ला करू शकतो.

सूड

त्यामुळे साप एखाद्या व्यक्तीला मुद्दाम शोधून सूड घेण्यासाठी येतो, हा समज चुकीचा आहे.

वाघाला माणसाचा वास किती दूरवरून येतो?

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