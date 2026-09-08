आठवड्यातून एकदा 'ही' चूक केली तरी कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो?

Aarti Badade
फक्त वीकेंडला सिगारेट, गुटखा किंवा दारू घेत असाल तरी सावध राहा; या सवयी तोंड आणि घशाच्या कॅन्सरचा धोका वाढवू शकतात.
Sakal
वीकेंडला किंवा पार्टीमध्येच सिगारेट, गुटखा अथवा तंबाखू घेण्याची सवयही पुढे वाढू शकते आणि आरोग्यासाठी धोका निर्माण करू शकते.
cancer
Sakal
गुटखा, खैनी, जर्दा आणि तंबाखूयुक्त पानामुळे तोंडाची आतील त्वचा व हिरड्यांना नुकसान होऊ शकते, तर सिगारेट-बिडीमुळे तोंड, डोके आणि मानेच्या कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो.
cancer
Sakal
दारू आणि तंबाखू एकत्र घेतल्यास तोंडाच्या आतील भागावर परिणाम होऊन कॅन्सरला कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या रसायनांचा संपर्क वाढू शकतो.
cancer
Sakal
तोंडात पांढरा किंवा लालसर डाग, गाठ किंवा जाडसरपणा, चावताना त्रास आणि सतत जळजळ जाणवत असेल तर या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.
cancer
Sakal
अन्न-पाणी गिळताना त्रास, मानेत वेदनारहित गाठ किंवा आवाजात बराच काळ बदल जाणवत असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे.
cancer
Sakal
दारू, सिगारेट किंवा गुटख्याऐवजी व्यायाम, सायकलिंग, पोहणे किंवा आवडत्या अॅक्टिव्हिटीचा पर्याय निवडा आणि संशयास्पद लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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Skin sleep benefits
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