चंद्रावर झाडे उगवू शकतात का?

Pranali Kodre

चंद्र

चंद्र हा नेहमीच सर्वांसाठी कुतुहलाचा विषय राहिलेला आहे. चंद्रावर संशोधनही सुरू आहेत.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

चंद्रावर झाडं उगवणं शक्य आहे का?

अशात चंद्रावर झाडं उगवणे शक्य आहे का? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

शक्य आहे, पण...

तर तत्त्वतः आणि प्रयोगशाळेच्या पातळीवर चंद्रावर झाडं उगवणे शक्य आहे, परंतु नैसर्गिक वातावरणात सध्या तरी अशक्य आहे.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

प्रयोग

नासाच्या अपोलो मोहिमेदरम्यान फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी चंद्रावरून आणलेल्या मातीत ('रेगोलिथ') 'अराबिडॉप्सिस' नावाची वनस्पती यशस्वीपणे उगवून दाखवली.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

आवश्यक पोषक घटक नाही

चंद्राच्या मातीत सेंद्रिय पदार्थ (Organic Matter) आणि आवश्यक पोषक घटक नाहीत, त्यामुळे झाडांचा विकास हळू होतो.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

थेट प्रकाशसंश्लेषण अशक्य

चंद्रावर कार्बन डायऑक्साइड किंवा ऑक्सिजनसारखे वायू नसल्यामुळे थेट प्रकाशसंश्लेषण (Photosynthesis) होणे अशक्य आहे.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

अतिनील आणि कॉस्मिन किरणे

चंद्राच्या पृष्ठभागावर द्रवरूप पाणी उपलब्ध नाही; तसेच चंद्रावर ओझोन थर किंवा चुंबकीय संरक्षण कवच नसल्यामुळे सूर्याची घातक अतिनील (UV) आणि कॉस्मिन किरणे वनस्पती पेशी नष्ट करू शकतात.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

तापमान

चंद्रावर दिवसा तापमान सुमारे १२०°C पर्यंत,तर रात्री -१३०°C च्या खाली घसरते, जे झाडांसाठी घातक ठरू शकते.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

मानवनिर्मित 'Greenhouse'

भविष्यात चंद्रावर झाडे उगवायची असतील तर मानवनिर्मित 'ग्रीनहाऊस' (हरितगृह) बनवावे लागतील, जिथे तापमान, हवा आणि दाबाचे नियंत्रण केले जाऊ शकते.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

Hydroponics

मातीऐवजी पाण्यात आवश्यक पोषक घटक मिसळून झाडे उगवण्याचे 'हायड्रोपोनिक्स' हे तंत्रज्ञान चंद्रावर उपयोगी ठरू शकते.

Can Plants Grow on the Moon

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Sakal

नागचाफा आणि सोनचाफ्यातील फरक काय?

Nag Champa vs Son Champa

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Sakal

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