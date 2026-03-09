लग्नानंतर 2 IPS एकाच जिल्ह्यात घेऊ शकतात पोस्टिंग, नियम काय?

सकाळ डिजिटल टीम

2 IPS लग्नबंधनात

बरेली दक्षिणच्या पोलीस अधीक्षक अंशिका वर्मा आणि संभलचे पोलीस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई हे दोन आयपीएस अधिकारी लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहेत.

एकच राज्य

पती पत्नी आयपीएस असतील तर सरकारकडून सामान्यपणे दोघांनाही एकाच राज्यात नियुक्ती देण्याचा प्रयत्न करते.

पॉलिसी

प्रशासकीय जबाबदारी आणि कौटुंबिक जीवन यात संतुलन राखण्यासाठी ही पॉलिसी अधिकाऱ्यांसंदर्भात तयार करण्यात आलीय.

रिक्त जागा

अधिकारी वेगवेगळ्या केडरचे असतील तर सरकार केडर ट्रान्सफरवर विचार करू शकते. पण यासाठी रिक्त जागा आणि प्रशासकीय परवानगी महत्त्वाची ठरते.

एकच केडर

विवाहित अधिकाऱ्यांना एकाच केडरमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र होम केडर पॉलीसी यात मोलाची भूमिका बजावते.

गृहराज्यात नियुक्ती नाही

सामान्यपणे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृहराज्यात नियुक्ती दिली जात नाही. निष्पक्षपणा आणि तटस्थता कायम रहावी, हितसंबंध तयार होऊ नयेत यासाठी गृहराज्यात नियुक्ती टाळली जाते.

शेजारी जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती

प्रशासकीय गरज आणि वैयक्तिक गोष्टी यात संतुलन साधण्यासाठी सरकार विवाहित अधिकाऱ्यांना शेजारी जिल्ह्यांमध्ये किंवा शहरांमध्ये नियुक्ती देते.

एकच प्रशासकीय केंद्र

वरिष्ठ पातळीवरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एकाच प्रशासकीय केंद्रात असते. एकाच शहरात काम कऱणं त्यांच्यासाठी सोयीचं बनतं.

