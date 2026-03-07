वीज झिग-झॅग पद्धतीने का पडते? कारण काय? जाणून घ्या यामागचं विज्ञान...

Mansi Khambe
वीज ही निसर्गातील सर्वात शक्तिशाली आणि आकर्षक घटनांपैकी एक आहे. तुम्ही अनेकदा लक्षात घेतले असेल की जेव्हा वीज पडते तेव्हा ती सरळ रेषेऐवजी झिग-झॅग स्ट्रीक म्हणून दिसते.
हवा सामान्यतः विजेच्या प्रवाहाला प्रतिकार करते कारण ती कमकुवत वाहक असते. जेव्हा वीज तयार होते तेव्हा ती अशा क्षेत्रांचा शोध घेते जिथे ती सहजपणे प्रवास करू शकते, जसे की उच्च आर्द्रता, धूळ किंवा आयनीकृत कण असलेले क्षेत्र.
कारण हे वाहक क्षेत्र समान रीतीने वितरित केले जात नाहीत, वीज सतत दिशा बदलते, जे तिच्या झिग-झॅग पॅटर्नचे स्पष्टीकरण देते. वीज ढगांपासून जमिनीपर्यंत एकाच सतत हालचालीत प्रवास करत नाही.
त्याऐवजी, ती लहान उड्या मारते, ज्याला स्टेप्ड लीडर्स म्हणतात. प्रत्येक उडी अंदाजे ३० ते ५० मीटर लांब असते. प्रत्येक पावलानंतर वीज थोड्या वेळासाठी थांबते.
पुढचा सर्वात सोपा मार्ग शोधते. सामान्यतः, हवा वीज चमकण्यास अडथळा आणते, परंतु जेव्हा ढगात मोठा विद्युतभार जमा होतो तेव्हा ते आपोआप खालील हवेचे आयनीकरण करते.
आयनीकरण म्हणजे हवेचे कण विद्युतभारित होतात, ज्यामुळे त्यांना वीज वाहून नेण्याची परवानगी मिळते. वीज या आयनीकृत वाहिन्यांमधून प्रवास करते.
आयनीकरणाचे कोणतेही एकच रूप नसल्यामुळे, मार्ग झिगझॅग होतो. वातावरणात एकसारखे तापमान, दाब किंवा घनता नसते. कमी घनता किंवा जास्त आर्द्रता यामुळे काही भागात प्रतिकारशक्ती कमी असते.
वीज नैसर्गिकरित्या या सोप्या मार्गांचा अवलंब करते, जमिनीवर पोहोचण्यापूर्वी अनेकदा तिचा मार्ग अनेक वेळा बदलते.
हवेतील लहान कण, जसे की धूळ, पाण्याचे थेंब आणि प्रदूषण, विजेचा प्रवास अधिक सहजपणे करण्यास मदत करतात. वीज या कणांकडे आकर्षित होते कारण ते चालकता सुधारतात.
झिग-झॅग मार्ग सुरुवातीला पायऱ्या चढणाऱ्याने बनवला जातो. हा मानवी डोळ्यांना दिसत नाही. एकदा हा मार्ग जमिनीशी जोडला की, त्यातून एक तीव्र विद्युत प्रवाह वाहतो, ज्यामुळे आपल्याला दिसणारी तेजस्वी वीज निर्माण होते.
