रात्री झोपण्यापूर्वी व्यायाम करावा का नाही? संशोधन काय सांगते?

Anushka Tapshalkar

रात्रीच्या व्यायामाचा झोपवर परिणाम

पूर्वी रात्री व्यायाम केल्याने झोपेवर परिणाम होतो असे मानले जात होते. मात्र, अलीकडील संशोधनानुसार योग्य प्रकारे व्यायाम केल्यास झोपेवर नकारात्मक परिणाम होत नाही.

Can One Exercise Before Going to Bed

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संशोधनात काय आढळले?

अभ्यासानुसार झोपण्याच्या किमान 1 ते 1.5 तास आधी मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम केल्यास झोपेची गुणवत्ता कमी होत नाही. उलट काहींना झोप लवकर लागण्यास मदत होऊ शकते.

Research 

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रात्री कोणता व्यायाम करावा?

झोपण्यापूर्वी योगा, स्ट्रेचिंग, चालणे, हलके सायकलिंग, आरामशीर पोहणे किंवा हलका वेट ट्रेनिंग यांसारखे हलके ते मध्यम तीव्रतेचे व्यायाम अधिक योग्य मानले जातात.

Best Exercises to do Before Going to Bed

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कोणते व्यायाम टाळावेत?

झोपण्याच्या अगदी आधी HIIT, धावणे, दोरीच्या उड्या, जड वजन उचलणे किंवा स्पर्धात्मक सायकलिंग यांसारखे जोरदार व्यायाम टाळावेत. यामुळे हृदयाचे ठोके वाढतात आणि झोप लागण्यास उशीर होऊ शकतो.

Exercises to Avoid Before Going to Bed

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चांगल्या झोपेसाठी किती व्यायाम आवश्यक?

आठवड्याला किमान 150 मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम किंवा 75 मिनिटे जोरदार व्यायाम करण्याची शिफारस केली जाते. मात्र, जोरदार व्यायाम झोपण्याच्या काही तास आधीच पूर्ण करा.

Can One Exercise Before Going to Bed

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चांगल्या झोपेसाठी

दररोज एकाच वेळी झोपा आणि उठा. झोपण्याच्या 30 मिनिटे आधी मोबाईल, टीव्ही आणि लॅपटॉपचा वापर बंद करा. तसेच बेडरूम शांत, अंधारी आणि थंड ठेवा.

Sleep

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लक्षात ठेवा...

रात्री व्यायाम करणे पूर्णपणे चुकीचे नाही. योग्य वेळ, योग्य तीव्रता आणि नियमित व्यायाम यामुळे झोपेची गुणवत्ता सुधारू शकते. मात्र प्रत्येकाची शारीरिक प्रतिक्रिया वेगळी असते, त्यामुळे स्वतःसाठी योग्य वेळ निवडणे महत्त्वाचे आहे.

Doctor's Advice | sakal

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