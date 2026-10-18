उपवासाला कोथिंबीर चालते का?

Aarti Badade

कोथिंबीर चालते का?

उपवासात कोथिंबीर खावी की टाळावी, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

धार्मिक मान्यता काय सांगते?

महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये पारंपरिक नियमांनुसार उपवासाला कोथिंबीर खाणे टाळले जाते.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

कोथिंबीर का टाळली जाते?

काही कुटुंबांमध्ये कोथिंबीर ही पालेभाजी आणि मसाल्याचा भाग मानून उपवासात वर्ज्य केली जाते.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

प्रत्येक घराचे नियम वेगळे

उपवासाचे नियम प्रादेशिक परंपरा, घरातील रीतिरिवाज आणि कुळाचारानुसार बदलू शकतात.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

काही घरांत कोथिंबीर चालते

काही कुटुंबांमध्ये साबुदाणा खिचडी, बटाट्याची भाजी यांसारख्या उपवासाच्या पदार्थांमध्ये कोथिंबीर वापरली जाते.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

आरोग्याच्या दृष्टीने काय?

कोथिंबीर हा सामान्यतः खाण्यास सुरक्षित असलेला पदार्थ आहे; मात्र उपवासात ती खावी की नाही, हे तुम्ही पाळत असलेल्या परंपरेवर अवलंबून असते.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

उपवास करताना काय लक्षात ठेवावे?

उपवासाचे नियम पाळताना आपल्या घरातील परंपरा जाणून घ्या आणि संभ्रम असल्यास कुटुंबातील ज्येष्ठांचा सल्ला घ्या.

Eat Coriander During Fasting

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Sakal

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Attached Bathroom Bedroom Vastushastr

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Sakal

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