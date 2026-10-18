उपवासाला कोथिंबीर चालते का?

Aarti Badade
उपवासात कोथिंबीर खावी की टाळावी, याबाबत अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
महाराष्ट्रातील अनेक घरांमध्ये पारंपरिक नियमांनुसार उपवासाला कोथिंबीर खाणे टाळले जाते.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
काही कुटुंबांमध्ये कोथिंबीर ही पालेभाजी आणि मसाल्याचा भाग मानून उपवासात वर्ज्य केली जाते.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
उपवासाचे नियम प्रादेशिक परंपरा, घरातील रीतिरिवाज आणि कुळाचारानुसार बदलू शकतात.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
काही कुटुंबांमध्ये साबुदाणा खिचडी, बटाट्याची भाजी यांसारख्या उपवासाच्या पदार्थांमध्ये कोथिंबीर वापरली जाते.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
कोथिंबीर हा सामान्यतः खाण्यास सुरक्षित असलेला पदार्थ आहे; मात्र उपवासात ती खावी की नाही, हे तुम्ही पाळत असलेल्या परंपरेवर अवलंबून असते.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
उपवासाचे नियम पाळताना आपल्या घरातील परंपरा जाणून घ्या आणि संभ्रम असल्यास कुटुंबातील ज्येष्ठांचा सल्ला घ्या.
Eat Coriander During Fasting
Sakal
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Sakal