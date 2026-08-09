लग्नानंतर महिलांचे नाव बदलण्याबाबत कायदा काय सांगतो?

सकाळ डिजिटल टीम
लग्नानंतर महिला पतीचं किंवा सासरचं आडनाव परंपरेनुसार लावतात. पण कायद्याने असं कोणतंही बंधन नाहीय.
women name change
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कायद्यानुसार कोणत्याही महिलेला पतीचं आडनाव लावण्याची सक्ती नाही.
women name change
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भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला स्वत:ची ओळख जपण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
women name change
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हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू वारसा अधिनियम किंवा इतर कायद्यातही महिलांनी नाव न बदलल्यास अधिकार कमी होतात असा नियम नाहीय.
women name change
Esakal
वैध विवाहामुळे महिलेनं नाव जरी बदललं नाही तरी पतीच्या मालमत्तेची कायदेशीर वारसदार ठरते.
women name change
Esakal
घटस्फोटानंतरही महिला पूर्वाश्रमीच्या पतीचं नाव किंवा आडनाव वापरू शकते. कायद्यात यावरही कोणतेच निर्बंध नाहीत.
women name change
Esakal
महिलांना नाव बदलताना वेगवेगळ्या कागदपत्रांवर वेगवेगळी नावे असतील तर त्या व्यक्ती वेगळ्या नसून एकच आहेत हे सिद्ध करावं लागतं.
women name change
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महिला किंवा पुरुषाला नाव बदलायचं असेल तर सरकारी राजपत्रात जाहिरात देऊन नाव बदलून घेता येते.
women name change
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Sanjukta Parashar
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