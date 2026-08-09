UPSCत ८५वी रँक, तरी IAS ऐवजी IPS निवडलं, NIA नंतर आता CRPFमध्ये मोठी जबाबदारी; कोण आहेत IPSसंजुक्ता पराशर?

सूरज यादव
केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या महानिरीक्षक पदी २००६च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी संजुक्ता पराशर यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.
Sanjukta Parashar
Esakal
आसाममध्ये १९७९मध्ये जन्म झालेल्या संजुक्ता यांना लहानपणापासून शिक्षणात आवड होती. वडील सिंचन विभागात इंजिनिअर तर आई आरोग्य विभागात कार्यरत होती.
Sanjukta Parashar
Esakal
गुवाहाटीत प्राथमिक शिक्षणानंतर दिल्लीत राज्यशास्त्रातून संजुक्ता यांनी पदवी घेतली. त्यानंतर जेएनयूत आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयातून एमए, एमफिल आणि पीएचडी पूर्ण केली.
Sanjukta Parashar
Esakal
संजुक्ता यांनी २००६मद्ये युपीएससीत देशात ८५वी रँक मिळवली होती. आयएएस होण्याची संधी असतानाही त्यांनी आयपीएस होण्याचा निर्णय घेतला.
Sanjukta Parashar
Esakal
देशाच्या सुरक्षा आणि कायदा सुव्यवस्थेत संजुक्ता यांना काम करायचं होतं. त्यांनी आसाम मेघालय कॅडरमध्ये सुरुवात केली.
Sanjukta Parashar
Esakal
आसाममध्ये उग्रवाद्यांच्या भागात सशस्त्र कारवाई करत १५ महिन्यात १६ पेक्षा जास्त उग्रवाद्यांना चकमकीत संपवलं. तर ६४ जणांना अटक केली.
Sanjukta Parashar
Esakal
संजुक्ता यांना आयर्न लेडी ऑफ आसाम म्हणून ओळखलं जातं. त्या आसामच्या पहिल्या महिला आयपीएस अधिकारी ठरल्या.
Sanjukta Parashar
Esakal
राष्ट्रीय तपास संस्थेतही त्या उपमहानिरीक्षक होत्या. त्यांना गृहमंत्री पदकाने गौरवण्यात आलंय. आता देशातलं सर्वात मोठं अर्धसैनिक दल असलेल्या सीआरपीएफच्या आयजी पदी त्यांची नियुक्ती झालीय.
Sanjukta Parashar
Esakal