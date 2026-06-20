योगामुळे मेंदू कसा होतो 'सुपर चार्ज'?

Aarti Badade

नवीन न्यूरॉन्स आणि पेशींची निर्मिती

नियमित योगासने केल्यामुळे मेंदूमध्ये नवीन न्यूरॉन्स तयार होतात आणि ताणतणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स झपाट्याने कमी होतात.

yoga charges the brain

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Sakal

प्राणायामामुळे ऑक्सिजनचा मुबलक पुरवठा

अनुलोम-विलोम आणि भ्रामरी प्राणायामामुळे मेंदूला अतिरिक्त प्राणवायू (ऑक्सिजन) मिळतो, ज्यामुळे थकलेल्या पेशी लगेच सक्रिय आणि ताजेतवाने होतात.

yoga charges the brain

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Sakal

मज्जासंस्था शांत होऊन विचारक्षमता वाढते

योगामुळे शरीरातील 'पॅरासिम्पेथेटिक' मज्जासंस्था सक्रिय होते, ज्यामुळे मनाचा थकवा दूर होऊन स्पष्ट आणि सकारात्मक विचार करण्याची क्षमता वाढते.

yoga charges the brain

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Sakal

हिप्पोकॅम्पस सक्रिय आणि स्मरणशक्ती मजबूत

योगाभ्यास आणि ध्यानामुळे मेंदूचा 'हिप्पोकॅम्पस' हा मुख्य भाग वेगाने सक्रिय होतो, जो माणसाची शिकण्याची आणि गोष्टी लक्षात ठेवण्याची क्षमता नियंत्रित करतो.

yoga charges the brain

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Sakal

आनंदी संप्रेरकांची (हॅपी हार्मोन्स) निर्मिती

योग केल्यामुळे शरीरात डोपामाइन आणि सेरोटोनिन यांसारख्या आनंदी संप्रेरकांची पातळी वाढते, ज्यामुळे शरीरात दिवसभर उच्च ऊर्जा आणि सकारात्मकता टिकून राहते.

yoga charges the brain

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Sakal

मेंदूतील 'ग्रे मॅटर' मध्ये होते मोठी वाढ

नियमित योगासने केल्याने मेंदूतील 'ग्रे मॅटर' वाढते, ज्याचा थेट फायदा न्यूरोलॉजिकल लवचिकता सुधारण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी होतो.

yoga charges the brain

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sakal

कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी सुपर ब्रेन योग

एकाग्रता वाढवण्यासाठी आणि तणावमुक्त राहण्यासाठी दैनंदिन जीवनशैलीत 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या सुपर ब्रेन योगाचा समावेश करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

yoga charges the brain

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Sakal

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