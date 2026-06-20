योगामुळे मेंदू कसा होतो 'सुपर चार्ज'?

Aarti Badade
नियमित योगासने केल्यामुळे मेंदूमध्ये नवीन न्यूरॉन्स तयार होतात आणि ताणतणाव निर्माण करणारे कॉर्टिसोल हार्मोन्स झपाट्याने कमी होतात.
yoga charges the brain
Sakal
अनुलोम-विलोम आणि भ्रामरी प्राणायामामुळे मेंदूला अतिरिक्त प्राणवायू (ऑक्सिजन) मिळतो, ज्यामुळे थकलेल्या पेशी लगेच सक्रिय आणि ताजेतवाने होतात.
yoga charges the brain
Sakal
योगामुळे शरीरातील 'पॅरासिम्पेथेटिक' मज्जासंस्था सक्रिय होते, ज्यामुळे मनाचा थकवा दूर होऊन स्पष्ट आणि सकारात्मक विचार करण्याची क्षमता वाढते.
yoga charges the brain
Sakal
योगाभ्यास आणि ध्यानामुळे मेंदूचा 'हिप्पोकॅम्पस' हा मुख्य भाग वेगाने सक्रिय होतो, जो माणसाची शिकण्याची आणि गोष्टी लक्षात ठेवण्याची क्षमता नियंत्रित करतो.
yoga charges the brain
Sakal
योग केल्यामुळे शरीरात डोपामाइन आणि सेरोटोनिन यांसारख्या आनंदी संप्रेरकांची पातळी वाढते, ज्यामुळे शरीरात दिवसभर उच्च ऊर्जा आणि सकारात्मकता टिकून राहते.
yoga charges the brain
Sakal
नियमित योगासने केल्याने मेंदूतील 'ग्रे मॅटर' वाढते, ज्याचा थेट फायदा न्यूरोलॉजिकल लवचिकता सुधारण्यासाठी आणि मानसिक आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी होतो.
yoga charges the brain
sakal
एकाग्रता वाढवण्यासाठी आणि तणावमुक्त राहण्यासाठी दैनंदिन जीवनशैलीत 'आर्ट ऑफ लिव्हिंग'च्या सुपर ब्रेन योगाचा समावेश करणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
yoga charges the brain
Sakal
Chana Vs Peanuts Protein Content
sakal