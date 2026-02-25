Tobacco Allowed Flight India : विमान प्रवास करताना तंबाखू नेऊ शकतो का?

Sandeep Shirguppe
विमानात तंबाखू नेता येते.पण नियम जाणून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
हँड बॅग किंवा चेक-इन बॅगेत ठेवता येते. योग्य पॅकिंग असणे आवश्यक आहे.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
फक्त वैयक्तिक वापरापुरतेच प्रमाण ठेवा. जास्त प्रमाण संशयास्पद ठरू शकते.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
विमानात तंबाखू खाण्यास बंदी आहे.थुंकल्यास दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
सिगारेट, बीडी आणि ई-सिगारेट पूर्णपणे बंद आहेत. धूम्रपान केल्यास मोठा दंड बसू शकतो.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
तंबाखू मूळ पॅकेटमध्ये ठेवा. सीलबंद पॅक सुरक्षा तपासणीसाठी सोयीचे ठरते.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
प्रत्येक एअरलाईनचे नियम वेगळे असू शकतात. अधिकृत वेबसाइटवर माहिती पाहणे आवश्यक आहे.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
नियम मोडल्यास दंड होऊ शकतो. प्रवासावर बंदी येण्याची शक्यता असते.
Tobacco Allowed Flight India
esakal
तंबाखू नेता येते पण वापर करता येत नाही. प्रवास सुरक्षित आणि नियमांनुसार ठेवा.
Tobacco Allowed Flight India
esakal