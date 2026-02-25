प्रवासात 'या' ९ गोष्टींवर कधीच खर्च करु नका पैसे

Yashwant Kshirsagar

प्रवासाची आवड

प्रत्येकाला प्रवास करायला आवडते आणि नवीन ठिकाणच्या आठवणी बनवणे हा प्रत्येकाचा छंद असतो.

आनंदावर विरजण

पण कधी कधी प्रवास करताना अशा गोष्टी घडतात ज्यामुळे संपूर्ण प्रवासाची मजा बिघडते.

विमानतळावर पाणी

जर तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल, तर विमानतळावर आत पाणी खूप महाग असते. तुमची रिकामी बाटली सोबत ठेवा आणि ती टॅप वाटरने भरा.

गाईडऐवजी मॅप्स

सर्वत्र गाईड्स वापरण्याऐवजी गुगल मॅप्स आणि मोफत ट्रॅव्हलिंग अॅप्स वापरा.

टॅक्सी

फिक्स्ड-रेट एअरपोर्ट टॅक्सीऐवजी मेट्रो, बस किंवा ऑनलाइन कॅब (उबेर/ओला) बुक करणे स्वस्त आहे.

रेस्टॉरंट्स

पर्यटन स्थळांजवळील रेस्टॉरंट्स महाग असतात. पुढे थोड्या अंतरावर स्थानिक रेस्टॉरंट्समध्ये जेवण करा.

स्थानिक सिम कार्ड

महागड्या आंतरराष्ट्रीय रोमिंग पॅकऐवजी स्थानिक सिम कार्ड खरेदी करणे अधिक फायदेशीर आहे.

वस्तू

तुमच्या शहरात मिळणाऱ्या गोष्टी पर्यटनस्थळी खरेदी करू नका; फक्त संस्मरणीय अशा वस्तू खरेदी करा.

बुकिंग

शेवटच्या क्षणी फ्लाइट किंवा हॉटेल बुक केल्याने तुमच्या खिशावर मोठा भार पडतो. नेहमी आधीच प्लॅन बनवा.

