प्रवासात 'या' ९ गोष्टींवर कधीच खर्च करु नका पैसे

प्रत्येकाला प्रवास करायला आवडते आणि नवीन ठिकाणच्या आठवणी बनवणे हा प्रत्येकाचा छंद असतो.
पण कधी कधी प्रवास करताना अशा गोष्टी घडतात ज्यामुळे संपूर्ण प्रवासाची मजा बिघडते.
जर तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल, तर विमानतळावर आत पाणी खूप महाग असते. तुमची रिकामी बाटली सोबत ठेवा आणि ती टॅप वाटरने भरा.
सर्वत्र गाईड्स वापरण्याऐवजी गुगल मॅप्स आणि मोफत ट्रॅव्हलिंग अॅप्स वापरा.
फिक्स्ड-रेट एअरपोर्ट टॅक्सीऐवजी मेट्रो, बस किंवा ऑनलाइन कॅब (उबेर/ओला) बुक करणे स्वस्त आहे.
पर्यटन स्थळांजवळील रेस्टॉरंट्स महाग असतात. पुढे थोड्या अंतरावर स्थानिक रेस्टॉरंट्समध्ये जेवण करा.
महागड्या आंतरराष्ट्रीय रोमिंग पॅकऐवजी स्थानिक सिम कार्ड खरेदी करणे अधिक फायदेशीर आहे.
तुमच्या शहरात मिळणाऱ्या गोष्टी पर्यटनस्थळी खरेदी करू नका; फक्त संस्मरणीय अशा वस्तू खरेदी करा.
शेवटच्या क्षणी फ्लाइट किंवा हॉटेल बुक केल्याने तुमच्या खिशावर मोठा भार पडतो. नेहमी आधीच प्लॅन बनवा.
