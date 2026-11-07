हिवाळ्यात गाढवीणीचं दूध प्यावं का?

Shubham Banubakode
हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्याचा त्रास वाढतो. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली ठेवण्यासाठी अनेक जण पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करतात. याच काळात गाढवीणीच्या दुधाचीही चर्चा होते.
Donkey Milk in Winter
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गाढवीणीचं दूध प्यायल्याने सर्दी किंवा खोकला बरा होतो, असा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे याला औषध समजून पिऊ नये.
Donkey Milk in Winter
esakal
या दुधात लायसोझाइम आणि लॅक्टोफेरिनसारखी प्रथिने असतात. प्रयोगशाळेतील अभ्यासात या घटकांमध्ये जिवाणूंविरोधी गुणधर्म आढळले आहेत.
Donkey Milk in Winter
esakal
गाढवीणीच्या दुधात व्हिटॅमिन सी असतं. हे जीवनसत्त्व पेशींचं संरक्षण करण्यास आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेचं सामान्य कार्य सुरू ठेवण्यास मदत करतं.
Donkey Milk in Winter
esakal
गाढवीणीच्या दुधात गाईच्या दुधापेक्षा फॅटचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे त्याची पौष्टिक रचना इतर दुधांच्या तुलनेत वेगळी असते.
Donkey Milk in Winter
esakal
या दुधात लॅक्टोज आणि व्हे प्रोटीनचं प्रमाण तुलनेने जास्त असतं. त्यामुळे त्यातील काही घटकांची तुलना आईच्या दुधाशी केली जाते.
Donkey Milk in Winter
esakal
हिवाळ्यात गाढवीणीचं दूध प्यायलंच पाहिजे, असं कोणतंही अधिकृत आरोग्य मार्गदर्शन नाही. संतुलित आहारातूनही शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळू शकतात.
Donkey Milk in Winter
esakal
गाढवीणीचं कच्चं दूध पिणं टाळा. त्याऐवजी पाश्चराइज केलेलं दूध निवडा. कारण कच्च्या दुधातून हानिकारक जंतू शरीरात जाण्याचा धोका असतो.
Donkey Milk in Winter
esakal
girls vs boys
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