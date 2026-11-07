हिवाळ्यात गाढवीणीचं दूध प्यावं का?

Shubham Banubakode

गाढवीणीचं दूध

हिवाळ्यात सर्दी-खोकल्याचा त्रास वाढतो. त्यामुळे रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली ठेवण्यासाठी अनेक जण पौष्टिक पदार्थांचा आहारात समावेश करतात. याच काळात गाढवीणीच्या दुधाचीही चर्चा होते.

Donkey Milk in Winter

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esakal

सर्दीवर उपयोगी?

गाढवीणीचं दूध प्यायल्याने सर्दी किंवा खोकला बरा होतो, असा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे याला औषध समजून पिऊ नये.

Donkey Milk in Winter

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esakal

जैविक घटक

या दुधात लायसोझाइम आणि लॅक्टोफेरिनसारखी प्रथिने असतात. प्रयोगशाळेतील अभ्यासात या घटकांमध्ये जिवाणूंविरोधी गुणधर्म आढळले आहेत.

Donkey Milk in Winter

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esakal

व्हिटॅमिन सी

गाढवीणीच्या दुधात व्हिटॅमिन सी असतं. हे जीवनसत्त्व पेशींचं संरक्षण करण्यास आणि रोगप्रतिकारक यंत्रणेचं सामान्य कार्य सुरू ठेवण्यास मदत करतं.

Donkey Milk in Winter

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esakal

फॅटचं प्रमाण कमी

गाढवीणीच्या दुधात गाईच्या दुधापेक्षा फॅटचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळे त्याची पौष्टिक रचना इतर दुधांच्या तुलनेत वेगळी असते.

Donkey Milk in Winter

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esakal

आईच्या दुधाशी साधर्म्य

या दुधात लॅक्टोज आणि व्हे प्रोटीनचं प्रमाण तुलनेने जास्त असतं. त्यामुळे त्यातील काही घटकांची तुलना आईच्या दुधाशी केली जाते.

Donkey Milk in Winter

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esakal

हिवाळ्यात रोज प्यावं का?

हिवाळ्यात गाढवीणीचं दूध प्यायलंच पाहिजे, असं कोणतंही अधिकृत आरोग्य मार्गदर्शन नाही. संतुलित आहारातूनही शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळू शकतात.

Donkey Milk in Winter

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esakal

काळजी घ्या

गाढवीणीचं कच्चं दूध पिणं टाळा. त्याऐवजी पाश्चराइज केलेलं दूध निवडा. कारण कच्च्या दुधातून हानिकारक जंतू शरीरात जाण्याचा धोका असतो.

Donkey Milk in Winter

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esakal

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girls vs boys 

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esakal

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