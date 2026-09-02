रात्री केळी खाणं खरंच योग्य आहे का? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade
रात्रीच्या वेळी पचनक्रिया तुलनेने मंद असते. त्यामुळे काही लोकांना केळी खाल्ल्यानंतर पोट जड होणे किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
केळी खाल्ल्यानंतर काही व्यक्तींना रात्री अपचन, पोट फुगणे किंवा जडपणा जाणवू शकतो.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
आयुर्वेदिक मतानुसार रात्री केळी खाल्ल्याने काही व्यक्तींमध्ये कफ वाढू शकतो. त्यामुळे सर्दी-खोकल्याचा त्रास असणाऱ्यांनी काळजी घ्यावी.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
केळ्यामध्ये नैसर्गिक साखर आणि कॅलरी असतात. मात्र फक्त रात्री केळी खाल्ल्याने वजन वाढते, असे थेट म्हणता येत नाही. एकूण आहार आणि कॅलरी महत्त्वाच्या असतात.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
केळ्यामध्ये मॅग्नेशियम आणि व्हिटॅमिन B6 असते. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून काही लोकांना ते रात्रीच्या हलक्या स्नॅकसाठी योग्य वाटू शकते.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
केळी खाण्यासाठी सकाळ किंवा दिवसाची वेळ अनेकांसाठी सोयीची ठरू शकते. व्यायामानंतरही केळी हा चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
केळी खाल्ल्यानंतर पोट फुगणे, जडपणा किंवा अस्वस्थता जाणवत असेल, तर रात्री ते टाळणे योग्य. मधुमेह किंवा इतर आरोग्य समस्या असल्यास आहाराबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Eating a Banana at Night Really Healthy
Sakal
याचे उत्तर प्रत्येकाच्या शरीरावर आणि आहारावर अवलंबून आहे. त्रास होत नसेल तर प्रमाणात केळी खाऊ शकता; मात्र रात्री खाल्ल्याने हमखास नुकसान होते, असे नाही.
Eating a Banana at Night Really Healthy
sakal
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Sakal