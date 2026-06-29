वात विकारावर रामबाण उपाय! वडाच्या झाडाचे 'हे' 5 जबरदस्त औषधी फायदे नक्की वाचा

Anushka Tapshalkar
वडाच्या झाडाला आयुर्वेदात ‘न्यग्रोध’ म्हणून ओळखले जाते. चरकसंहिता, रामायण, महाभारत यांसारख्या ग्रंथांमध्ये या वृक्षाचा उल्लेख आढळतो.
Health Benefits of Banyan Tree
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वडाची पाने, साल, फांद्या आणि पारंब्या—सर्व भागांमध्ये औषधी गुणधर्म असतात आणि ते विविध आरोग्य समस्यांवर उपयोगी ठरतात.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
वडाची पाने वात आणि आमवात कमी करण्यास मदत करतात. संधिवातासारख्या त्रासांमध्येही याचा उपयोग होतो.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
वडाच्या सालीचा काढा जखमांवर लावल्यास किंवा घेतल्यास जखम भरून येण्यास मदत होते आणि सूज कमी होते.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
वडाच्या पारंब्यांपासून तयार केलेले तेल केसगळती कमी करण्यास आणि केसांची वाढ वाढविण्यास मदत करते.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
वडाच्या पानांच्या काढ्यामध्ये सुंठ घालून प्यायल्यास शरीरातील वातप्रकोप कमी होतो आणि पचन सुधारते.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
वड हा सावली देणारा आणि दीर्घायुषी वृक्ष असून हिंदू व बौद्ध धर्मात तो अत्यंत पवित्र मानला जातो. त्यामुळे त्याचे संवर्धन गरजेचे आहे.
Health Benefits of Banyan Tree
sakal
Traditional Ayurvedic Kadhas for Monsoon
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