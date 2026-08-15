श्रावणात अंडी खाल्लेली चालतात का?

संतोष कानडे
आरोग्याच्या दृष्टीने अंडी हा प्रोटिन, व्हिटॅमिन B12 आणि इतर पोषक घटकांचा चांगला स्रोत आहे, त्यामुळे अंडी खाण्यावर वैद्यकीयदृष्ट्या सार्वत्रिक बंदी नाही.
मात्र श्रावणात उपवास, सात्त्विक आहार किंवा विशिष्ट आहारपद्धती पाळणारे अनेकजण अंडी टाळतात.
आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून श्रावणात पचनशक्ती तुलनेने कमी होऊ शकते, त्यामुळे हलका आणि सहज पचणारा आहार घेण्यावर भर दिला जातो.
अंडी काही व्यक्तींना जड वाटू शकतात; त्यामुळे पचनशक्ती आणि शरीराची गरज लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
धार्मिकदृष्ट्या अनेक हिंदू कुटुंबांमध्ये श्रावण हा पवित्र महिना मानला जातो आणि या काळात मांसाहारासोबत अंडीही वर्ज्य मानली जातात.
मात्र अंडी खाणे किंवा न खाणे याबाबत सर्व हिंदूंसाठी एकच धार्मिक नियम आहे, असे म्हणता येत नाही; प्रथा, परंपरा आणि श्रद्धेनुसार नियम बदलतात.
सामाजिकदृष्ट्याही श्रावणात शाकाहारी राहण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी पाळली जाते, त्यामुळे कुटुंबाच्या किंवा समाजाच्या रूढींचा विचार केला जातो.
आरोग्याच्या गरजेमुळे प्रथिनांची आवश्यकता असल्यास अंडी पूर्णपणे टाळण्यापूर्वी आहारातील इतर प्रथिनांचे पर्यायही पाहता येतात.
त्यामुळे अंडी खायची की नाही, हा निर्णय धार्मिक श्रद्धा, वैयक्तिक परंपरा, पचनशक्ती आणि आरोग्याच्या गरजा यांचा विचार करून घ्यावा.
श्रावणात अंडी खाणे आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वांसाठी निषिद्ध नाही; मात्र धार्मिक श्रद्धा आणि कौटुंबिक परंपरा पाळणारे लोक या काळात अंडी टाळणे पसंत करतात.