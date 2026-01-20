हिवाळ्यातही होतं डिहायड्रेशन? कसं ओळखायचं जाणून घ्या

डिहायड्रेशन फक्त उन्हाळ्यातच नाही

सर्दीच्या काळात तहान कमी लागते, पण शरीराला पाण्याची गरज तितकीच असते. त्यामुळे हिवाळ्यातही डिहायड्रेशनचा धोका असतो.

Dehydration in Winter as Well

हिवाळ्यात पाणी कमी पिण्याची सवय

थंडीमुळे पाणी पिणं टाळणं, गरम चहा-कॉफी जास्त घेणं यामुळे शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होते.

Habit of Not Drinking Water in Winter

पचन आणि किडनीवर परिणाम

कमी पाणी पिल्याने पचनसंस्था मंदावते, बद्धकोष्ठता वाढते आणि किडनीचे कार्यही प्रभावित होते.

Affects Gut Health

डिहायड्रेशनची सुरुवातीची लक्षणं

त्वचा कोरडी होणं, ओठ फुटणं, लघवीचा रंग गडद होणं, थकवा, चक्कर येणं ही पाण्याच्या कमतरतेची चिन्हं आहेत.

Dehydration Symptoms

जुने आजार असतील तर धोका जास्त

किडनी, मधुमेह किंवा ब्लड प्रेशर असलेल्या व्यक्तींना डिहायड्रेशन अधिक गंभीर ठरू शकते.

Risks of Chronic Diseases | sakal

शरीरासाठी पाणी का आवश्यक?

शरीराचं तापमान नियंत्रित ठेवणं, सांधे लवचिक ठेवणं, विषारी घटक बाहेर टाकणं यासाठी पाणी अत्यावश्यक आहे.

हिवाळ्यात हायड्रेट कसं राहावं?

दिवसभर गुनगुना पाणी प्या, सूप, फळं-भाज्या, नारळपाणी आहारात घ्या आणि चहा-कॉफीचं प्रमाण मर्यादित ठेवा.

Hydration Tips for Winter

