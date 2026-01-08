हिवाळ्यात सॉक्स घालूनही पाय थंड राहतायत? डॉक्टरांनी सांगितली ‘ही’ ८ कारणं

Anushka Tapshalkar
हिवाळ्यात शरीर उष्णता टिकवण्यासाठी रक्तप्रवाह मुख्य अवयवांकडे वळवतो. त्यामुळे हात-पाय थंड पडणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.
Winter and Cold Feet
Peripheral artery disease, डायबेटीस किंवा Raynaud’s phenomenon मुळे पायांपर्यंत रक्त कमी पोहोचते आणि पाय थंड राहतात.
Blood Circulation
डायबेटीससारख्या आजारांमध्ये नसा कमकुवत झाल्याने तापमान नीट जाणवत नाही, त्यामुळे मोजे घालूनही पाय थंड वाटू शकतात.
Nerve Damage
खूप पातळ किंवा हलके मोजे उष्णता धरून ठेवू शकत नाहीत. हिवाळ्यात लोकर किंवा थर्मल मोजे अधिक उपयुक्त ठरतात.
Thin Socks
घाम किंवा ओलसरपणा असल्यास उष्णता लवकर निघून जाते. विशेषतः कॉटन मोजे घाम शोषतात पण कोरडे ठेवत नाहीत.
Moisture and Sweat
थंडीत शरीर कोअर तापमान जपण्यासाठी पायांकडे कमी रक्त पाठवते, त्यामुळे पाय थंड पडतात.
Body Temperature Control Process
खूप घट्ट किंवा हवा न जाऊ देणारे बूट रक्तप्रवाह अडवतात आणि पाय अधिक थंड करतात.
Wrong Footwear
हालचाल कमी असणे, धूम्रपान आणि असंतुलित आहार यामुळे रक्ताभिसरण कमी होते आणि पाय थंड राहतात.
Lifestyle
डायबेटीस, थायरॉईड किंवा अॅनिमिया यांसारखे आजारही पाय कायम थंड राहण्याचे कारण ठरू शकतात.
Health Issues
