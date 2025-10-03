कुत्र्याचे नख लागल्यामुळे रेबीज होतो का? जाणून घ्या धोका कधी असतो

Aarti Badade
कुत्र्यांशी खेळताना अनेकदा त्यांच्या नखांचा ओरखडा लागतो. यामुळे रेबीज होतो का, अशी भीती अनेकांना वाटते. तज्ञांचे मत जाणून घ्या.
Dog Scratches and Rabies
केवळ नख लागल्याने रेबीज होण्याचा धोका खूप कमी आहे. पण जर कुत्र्याने पंजा नुकताच चाटला असेल आणि त्याच पंजाने ओरखडले तर धोका वाढतो.
रेबीजचा विषाणू संक्रमित प्राण्याच्या लाळेतून पसरतो.जेव्हा कुत्र्याच्या लाळेचा जखमेशी थेट संपर्क येतो, तेव्हाच संसर्ग होतो.
ओरखडा लागलेल्या जागी लगेच साबण आणि पाण्याने १० मिनिटे धुवा. यामुळे विषाणूचा धोका कमी होतो.
जर ओरखडा खोल असेल आणि रक्त येत असेल.जर कुत्रा भटका असेल किंवा त्याला लस दिली नसेल.जर कुत्र्याने ओरखडण्यापूर्वी त्याचा पंजा चाटला असेल.
अशा परिस्थितीत लगेच डॉक्टरांना भेटा. डॉक्टर रेबीज प्रतिबंधक लस (ARV) किंवा टिटॅनस इंजेक्शन (TT) देण्याची शिफारस करू शकतात.
लसीकरण न झालेल्या प्राण्याच्या संपर्कात आल्यास, घरगुती उपायांवर अवलंबून न राहता लसींचा संपूर्ण कोर्स घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
