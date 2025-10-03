आज गाडी तेरा भाई चलाएगा! मद्यप्राशन केल्यावर इतका कॉन्फिडन्स कुठून येतो?

Shubham Banubakode
मद्यप्राशन केल्यानंतर, 'आज गाडी तेरा भाई चलायेगा', असं म्हणताना आपण अनेकांना बघितलं असेल.
पण असं नेमकं का होतं? दारु पिल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीत अचानक इतका कॉन्फिडन्स कुठून येतो? तुम्हाला माहिती का?
चला यामागचं नेमकं कारण काय? जाणून घेऊया.
मद्यप्राशन केल्यानंतर जो कॉन्फिडन्स येतो, त्याला इंग्रजीत लिक्वीड करेज किंवा डच करेज असं म्हणतात.
मद्यप्राशन केल्यानंतर व्यक्ती डोक्यात न्यूरोट्रांसमिटरचा प्रवाह वाढतो. त्यालाच डोपामाईन असं म्हणतात.
याच डोपामाईनमुळे व्यक्तीला आनंदाची अनुभूती होते. त्यामुळे व्यक्तींमध्ये अचानक कॉन्फिडन्स निर्माण होतो.
याशिवाय मद्यप्राशन केलेला व्यक्तीला मद्यप्राशन करून गाडी चालवण्यामागे धोका किती आहे. याचा अंदाजा नसतो.
त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला भीती वाटत नाही. हेच कारण असतं की लोक मद्यप्राशन केल्यावर म्हणतात की 'आज गाडी तेरा भाई चलायेगा'
