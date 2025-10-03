आज गाडी तेरा भाई चलाएगा! मद्यप्राशन केल्यावर इतका कॉन्फिडन्स कुठून येतो?

Shubham Banubakode

'आज गाडी तेरा भाई चलायेगा'

मद्यप्राशन केल्यानंतर, 'आज गाडी तेरा भाई चलायेगा', असं म्हणताना आपण अनेकांना बघितलं असेल.

कॉन्फिडन्स येतो कुठून?

पण असं नेमकं का होतं? दारु पिल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीत अचानक इतका कॉन्फिडन्स कुठून येतो? तुम्हाला माहिती का?

कारण काय?

चला यामागचं नेमकं कारण काय? जाणून घेऊया.

इंग्रजीत काय म्हणतात?

मद्यप्राशन केल्यानंतर जो कॉन्फिडन्स येतो, त्याला इंग्रजीत लिक्वीड करेज किंवा डच करेज असं म्हणतात.

डोपामाईनचा प्रवाह

मद्यप्राशन केल्यानंतर व्यक्ती डोक्यात न्यूरोट्रांसमिटरचा प्रवाह वाढतो. त्यालाच डोपामाईन असं म्हणतात.

म्हणून निर्माण होतो कॉन्फिडन्स

याच डोपामाईनमुळे व्यक्तीला आनंदाची अनुभूती होते. त्यामुळे व्यक्तींमध्ये अचानक कॉन्फिडन्स निर्माण होतो.

धोक्याचा अंदाज

याशिवाय मद्यप्राशन केलेला व्यक्तीला मद्यप्राशन करून गाडी चालवण्यामागे धोका किती आहे. याचा अंदाजा नसतो.

भीती कमी होणं

त्यामुळे संबंधित व्यक्तीला भीती वाटत नाही. हेच कारण असतं की लोक मद्यप्राशन केल्यावर म्हणतात की 'आज गाडी तेरा भाई चलायेगा'

