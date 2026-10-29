7 दिवसांत कोलेस्ट्रॉल कमी होऊ शकते का?

Aarti Badade
फक्त सात दिवसांत कोलेस्ट्रॉल पूर्णपणे सामान्य होणे शक्य नसले, तरी आहार आणि जीवनशैलीत बदल करून सुधारणा घडवण्याची सुरुवात करता येते.
cholesterol reduction
Sakal
ओट्स, डाळी, राजमा, सफरचंद आणि नाशपती यांसारख्या विद्राव्य फायबरयुक्त पदार्थांमुळे वाईट कोलेस्ट्रॉल म्हणजेच LDL कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
cholesterol reduction
Sakal
लोणी, तूप, पाम तेल आणि संतृप्त चरबीचे प्रमाण जास्त असलेले पदार्थ मर्यादित ठेवल्याने कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
cholesterol reduction
Sakal
बदाम, अक्रोड, चिया बिया आणि असंतृप्त चरबीयुक्त तेलांचा मर्यादित वापर हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
cholesterol reduction
Sakal
रोजच्या आहारात विविध फळे, हिरव्या भाज्या, संपूर्ण धान्ये आणि कडधान्यांचा समावेश केल्याने शरीराला फायबर व आवश्यक पोषक घटक मिळतात.
cholesterol reduction
Sakal
दररोज चालणे, सायकल चालवणे किंवा इतर मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम केल्याने हृदयाचे आरोग्य सुधारण्यास आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
cholesterol reduction
Sakal
आहार व व्यायामातील बदलांचा परिणाम दिसण्यासाठी अनेक आठवडे लागू शकतात, त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार लिपिड प्रोफाइल तपासणी करा आणि लिहून दिलेली औषधे स्वतःहून बंद करू नका.
cholesterol reduction
Sakal
face washing frequency
Sakal