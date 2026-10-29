दिवसातून किती वेळा चेहरा धुवावा?

Aarti Badade
त्वचेची स्वच्छता राखण्यासाठी दिवसातून दोनदा चेहरा धुणे सामान्यतः पुरेसे असते; मात्र त्वचेचा प्रकार आणि गरजेनुसार यात बदल होऊ शकतो.
face washing frequency
Sakal
सकाळी चेहरा स्वच्छ केल्याने त्वचेवरील तेल आणि घाम दूर होण्यास मदत होते, तसेच पुढील स्किन केअर उत्पादने लावणे सोपे जाते.
face washing frequency
Sakal
दिवसभर चेहऱ्यावर साचलेली धूळ, तेल आणि मेकअप काढण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा स्वच्छ धुणे महत्त्वाचे आहे.
face washing frequency
Sakal
तेलकट, कोरडी किंवा संवेदनशील त्वचा लक्षात घेऊन सौम्य फेसवॉश निवडा, जेणेकरून त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा टिकून राहण्यास मदत होईल.
face washing frequency
Sakal
प्रथम चेहरा कोमट किंवा साध्या पाण्याने ओला करा, त्यानंतर फेसवॉश हलक्या हाताने साधारण २० ते ३० सेकंद लावून स्वच्छ धुवा.
face washing frequency
Sakal
खरखरीत कण असलेले किंवा त्वचेला जळजळ करणारे उत्पादन टाळा आणि चेहरा जोरात घासण्याऐवजी हलक्या हाताने स्वच्छ करा.
face washing frequency
Sakal
चेहरा धुतल्यानंतर मऊ टॉवेलने हलकेच पुसून त्वचेला अनुरूप मॉइश्चरायझर लावा, तसेच घाम किंवा अतिरिक्त तेलामुळे गरज भासल्यास चेहरा पुन्हा स्वच्छ करा.
face washing frequency
Sakal
induri fort history
Sakal