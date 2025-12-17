Cancer Prevention Foods :'कर्करोग' टाळण्यासाठी काय खावे, 'ब्रेस्ट कॅन्सर' रोखू शकणारे ८ पदार्थ कोणते?

Mayur Ratnaparkhe
संशोधनातून असे दिसून आले आहे की पालेभाज्या कर्करोगाशी लढण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत. त्यामध्ये कॅरोटीनॉइड्स नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात.
फुलकोबी, कोबी आणि ब्रोकोलीमध्ये ग्लुकोसिनोलेट्स नावाचे संयुगे असतात. अभ्यासानुसार, ज्या महिला या भाज्या जास्त खातात त्यांना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
लसूण आणि कांदे केवळ अन्नाची चव वाढवत नाहीत, तर त्यामध्ये असलेले ऑर्गेनोसल्फर आणि व्हिटॅमिन सी कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यापासून रोखतात.
संत्री, लिंबू आणि गोड लिंबू यासारख्या लिंबूवर्गीय फळांमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. स्तनाच्या कर्करोगाविरुद्ध ढाल म्हणून काम करतात.
सॅल्मन, सार्डिन माशाआणि मॅकरेल सारखे मासे सर्वोत्तम आहेत. यामधील ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड कर्करोगाचा धोका कमी करतात.
राजमा, काळे उडीद आणि हरभरा हे फायबरचे पॉवरहाऊस आहेत. ज्या महिला जास्त फायबरयुक्त आहार घेतात त्यांच्या स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.
मैद्याचे पदार्थ टाळा आणि ओट्स, ब्राउन राइस, बार्ली आणि क्विनोआ सारखे संपूर्ण धान्य निवडा.
अक्रोडमध्ये अल्फा-लिनोलेनिक अॅसिड असते. अक्रोड खाल्ल्याने कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस चालना देणारे जीन्स बदलतात
