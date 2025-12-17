Cancer Prevention Foods :'कर्करोग' टाळण्यासाठी काय खावे, 'ब्रेस्ट कॅन्सर' रोखू शकणारे ८ पदार्थ कोणते?

Mayur Ratnaparkhe

पालेभाज्या –

संशोधनातून असे दिसून आले आहे की पालेभाज्या कर्करोगाशी लढण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत. त्यामध्ये कॅरोटीनॉइड्स नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स असतात.

फुलकोबी, पत्ताकोबी-

फुलकोबी, कोबी आणि ब्रोकोलीमध्ये ग्लुकोसिनोलेट्स नावाचे संयुगे असतात. अभ्यासानुसार, ज्या महिला या भाज्या जास्त खातात त्यांना स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.

लसूण आणि कांदे –

लसूण आणि कांदे केवळ अन्नाची चव वाढवत नाहीत, तर त्यामध्ये असलेले ऑर्गेनोसल्फर आणि व्हिटॅमिन सी कर्करोगाच्या पेशी वाढण्यापासून रोखतात.

लिंबूवर्गीय फळे –

संत्री, लिंबू आणि गोड लिंबू यासारख्या लिंबूवर्गीय फळांमध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. स्तनाच्या कर्करोगाविरुद्ध ढाल म्हणून काम करतात.

ओमेगा-३ फॅटी फिश –

सॅल्मन, सार्डिन माशाआणि मॅकरेल सारखे मासे सर्वोत्तम आहेत. यामधील ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड कर्करोगाचा धोका कमी करतात.

डाळी, कडधान्ये –

 राजमा, काळे उडीद आणि हरभरा हे फायबरचे पॉवरहाऊस आहेत. ज्या महिला जास्त फायबरयुक्त आहार घेतात त्यांच्या स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका कमी होतो.

संपूर्ण धान्य-

मैद्याचे पदार्थ टाळा आणि ओट्स, ब्राउन राइस, बार्ली आणि क्विनोआ सारखे संपूर्ण धान्य निवडा.

अक्रोड -

अक्रोडमध्ये अल्फा-लिनोलेनिक अॅसिड असते. अक्रोड खाल्ल्याने कर्करोगाच्या पेशींच्या वाढीस चालना देणारे जीन्स बदलतात

