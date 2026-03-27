Why Cancer Risk Increases With Age : कर्करोग कोणत्या वयात सर्वाधिक आढळतो?

बाळकृष्ण मधाळे

वय वाढतंय तसा कर्करोगाचा धोका का वाढतो?

कर्करोगाची बहुतेक प्रकरणे ९० टक्क्यांहून अधिक ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या प्रौढांमध्ये आढळतात.

Why Cancer Risk Increases With Age

कर्करोगाचे निदान होण्याचे वय किती?

साधारणपणे कर्करोगाचे निदान होण्याचे सरासरी वय ६५ ते ६६ वर्षांच्या दरम्यान असते.

Why Cancer Risk Increases With Age

५० नंतर कर्करोगाचा धोका किती वाढतो?

५५ ते ६४ या वयोगटात कर्करोगाचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, तर सर्वाधिक प्रकरणे ६५ ते ७४ या वयोगटात नोंदवली जातात.

Why Cancer Risk Increases With Age

शरीरातील पेशींमध्ये होतात बदल

वाढत्या वयानुसार शरीरातील पेशींमध्ये बदल होतात आणि त्या कमकुवत होत जातात, ज्यामुळे कर्करोग होण्याची शक्यता वाढते.

Why Cancer Risk Increases With Age

रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते

यासोबतच, वय वाढल्यावर शरीराची रोगप्रतिकारक शक्तीही कमी होत जाते. त्यामुळे कर्करोगाच्या पेशींना वाढण्यासाठी अधिक अनुकूल वातावरण मिळते.

Why Cancer Risk Increases With Age

वृद्धापकाळात परिणाम दिसून येतात

तंबाखूचे सेवन, प्रदूषण आणि इतर कर्करोगास कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांचा आयुष्यभर झालेला संपर्कही वृद्धापकाळात परिणाम दाखवू लागतो, ज्यामुळे कर्करोगाचा धोका अधिक वाढतो.

Why Cancer Risk Increases With Age

कोणत्या वयोगटात कर्करोग सर्वाधिक आढळतो?

७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमध्ये कर्करोगाचे निदान होणे ही सामान्य बाब आहे.

Why Cancer Risk Increases With Age

तरुणांनाही कर्करोग होऊ शकतो का?

तथापि, २० ते ३० वयोगटात कर्करोगाचे प्रमाण खूपच कमी असते. असे असूनही, या वयोगटात कर्करोग होणे पूर्णपणे अशक्य नाही.

Why Cancer Risk Increases With Age

