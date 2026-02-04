पैसा अडथळा ठरणार नाही!कर्करोगाविरुद्धच्या लढ्यात जनआरोग्य योजना ठरतोय जीवनरक्षक जाणुन घ्या कोणती योजना ?

सकाळ वृत्तसेवा

कर्करोगाचा वाढता धोका

महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कर्करोग रुग्णांची संख्या वाढत असून, जीवनशैली व पर्यावरणातील बदल यामागील प्रमुख कारणे ठरत आहेत.

कर्करोगाचे बदलते प्रकार

पूर्वी मर्यादित असलेले कर्करोगाचे प्रकार आता वाढले असून स्तन, गर्भाशय, तोंड व फुफ्फुसांचे कर्करोग अधिक आढळत आहेत.

उपचारांमध्ये आशादायक प्रगती

आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे कर्करोगावर अधिक प्रभावी आणि यशस्वी उपचार आज उपलब्ध झाले आहेत.

जनआरोग्य योजना : जीवनरक्षक आधार

राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कर्करोग रुग्णांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.

शस्त्रक्रियेपासून केमोथेरपीपर्यंत मोफत उपचार

या योजनेत शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, रेडिएशन थेरपी आणि औषधांचा खर्च समाविष्ट आहे.

पैसा नाही’ हा अडसर दूर

आर्थिक अडचणीमुळे उपचार थांबू नयेत यासाठी ही योजना गरीब रुग्णांसाठी वरदान ठरते आहे.

सर्वत्र लागू होणारी योजना

शासकीय तसेच मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू असून रुग्णांना सुलभ उपचार मिळतात.

गरीब व मागासवर्गीयांना थेट लाभ

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, मागासवर्गीय व गरजू नागरिक या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेत आहेत.

महिलांसाठी विशेष संरक्षण

स्तनकर्करोग व गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी महिलांना या योजनेत विशेष उपचार सुविधा देण्यात आली आहे.

कर्करोगाविरुद्ध लढ्याला नवी दिशा

जनआरोग्य योजनेमुळे कर्करोग हा आजार भीती न राहता आशेचा संघर्ष बनत आहे.

