Khaskhas Eating : रात्री झोप लागत नसेल तर रोज थोडी खसखस खा अन् पाहा कमाल...

Sandeep Shirguppe

खसखस खाण्याचे फायदे

पचन, शरीराला थंडावा देणे, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे, हाडांना मजबुती देणे यासह अनेक फायदे खसखस खाण्याचे आहेत.

फायबर भरपूर

खसखसमध्ये असलेले फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते आणि बद्धकोष्ठता कमी करते.

उष्णतेवर आरामदायी

तुम्हाळा उष्णतेचा त्रास असेल तर खसखस खाल्ल्याने शरीर थंड राहते आणि शरीराला हायड्रेट ठेवण्यास मदत होते.

ऍसिडिटी कमी करते

सकाळी दुधात खसखस मिसळून प्यायल्याने ऍसिडिटीची लक्षणे कमी होण्यास मदत होते.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

खसखसमध्ये असलेले लोह आणि जस्त यांसारखे सूक्ष्म पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत करतात.

हाडांना मजबुती देते

खसखसमध्ये असलेले कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम हाडांना मजबूत बनवतात.

हृदयासाठी फायदेशीर

हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

झोप सुधारते

खसखस खाल्ल्याने झोप सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

