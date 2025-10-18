दिवाळीचा बोनस म्हणजे नेमकं काय?

Saisimran Ghashi

दिवाळीचा सण

दिवाळीचा सण सुरू झाला आहे

बोनसची पद्धत

या सणाला कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बोनस दिला जातो

नेमका अर्थ काय

पण हा बोनस नेमका असतो तरी काय जाणून घेऊया

पगारातून पैसे कपात

काही कंपन्या वर्षभर कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून थोडे थोडे पैसे कट करतात

त्यांचेच पैसे त्यांना परत

हेच पैसे कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचा बोनस म्हणून पगारातून देतात

दिलदार कंपन्या

तर काही दिलदार कंपन्या दिवाळीत डबल पगार देतात ज्यातला एक पगार बोनस असतो

थोड्या फार प्रमाणात बोनस

तर काही ठिकाणी पगार सोडून थोड्या फार प्रमाणात पैसे बोनस म्हणून दिले जातात

कर्मचाऱ्यांसाठी भेटवस्तु

तर काही कंपन्या बोनससोबत कर्मचाऱ्यांना भेटवस्तुही देतात

सानुग्रह अनुदान

बोनसला मराठीत सानुग्रह अनुदान असे म्हणतात

तुम्हाला बोनसमध्ये काय मिळाले?

आम्हाला कमेन्ट करून नक्की सांगा तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या कंपनीत किंवा कोणत्या ठिकाणी काम करता आणि तुम्हाला बोनस म्हणून काय मिळाले

