Anushka Tapshalkar
फोन अॅडिक्शन म्हणजे काय?
फोन हा तणाव, कंटाळा किंवा एकटेपणा टाळण्यासाठी मेंदूचा “जलद उपाय” बनतो आणि त्यामुळे सवय अॅडिक्शनमध्ये बदलते.
हे कधी समस्या बनते?
काम करताना फोन उघडणे, सकाळी उठताच स्क्रोलिंग, किंवा सतत फोन हातात ठेवणे—ही संकेतं आहेत की सवय नियंत्रणाबाहेर जाते.
मेंदूला का सोडता येत नाही फोन?
फोन लगेच डोपामिन देतो—कंटाळा, चिंता किंवा थकवा यावर “झटपट सुटका” मिळते आणि मेंदू त्यावर अवलंबून होतो.
मेंदू व शरीरावर परिणाम
एकाग्रता कमी होते, झोप बिघडते, स्मरणशक्ती कमजोर होते आणि मानदुखी, डोळ्यांचा थकवा वाढतो.
नातेसंबंधांवर परिणाम
लक्ष विचलित असल्यामुळे संवाद कमी होतो, सहानुभूती कमी होते आणि जवळच्या नात्यांमध्ये दुरावा निर्माण होतो.
फोनपासून अंतर ठेवा
काम करताना फोन दुसऱ्या खोलीत ठेवा, जेवताना दूर ठेवा आणि संवादावेळी तो दिसणार नाही याची काळजी घ्या.
सवयी बदलण्यासाठी छोटे ट्रिक्स
ग्रे-स्केल मोड वापरा, अॅप्स शेवटच्या पानावर ठेवा, स्क्रीन टाइम लिमिट लावा आणि पासवर्ड दुसऱ्याला ठेवा.
14 दिवसांचा रीसेट प्लॅन
दररोज सोशल मीडिया 30 मिनिटांपुरता मर्यादित ठेवा आणि तुमचा मूड, झोप व फोकस बदलतोय का ते नोंदवा—नंतर फरक स्वतःच दिसेल.
