जग संपतं ते ठिकाण! कुठे आहे ही सुंदर जागा?

सकाळ डिजिटल टीम

पृथ्वी

हे सुंदर फोटो आहेत पृथ्वीच्या शेवटच्या ठिकाणाचे. इथलं हवा, पाणी अतिशय शुद्ध आहे.

ऑस्ट्रेलिया

हे ठिकाण ऑस्ट्रेलियातल्या तस्मानिया येथे उत्तर-पश्चिमेला आहे.

केप ग्रिम

या सुंदर जागेचं नाव आहे केप ग्रिम. आयुष्यात एकदा तरी पहावं, असं हे स्थान आहे.

शुद्ध हवा

खळकळणारं पाणी, अतिशय शुद्ध हवा, सुंदर टेकड्या, तपकिरी रंगाची शेती...

निळंशार पाणी

इथली हवा सगळ्यात शुद्ध आहे, असं सर्वश्रूत आहे. शिवाय निळंशार पाणी आहे.

अंटार्क्टिका

अंटार्क्टिका येथून १८० किलोमीटर प्रतितास अशी हवा येथे येते.

बाटली

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण ही हवा बाटलीमध्ये भरुन विकली जाते.

ठिकाण

हे सुंदर ठिकाण बघण्यासाठी देशोदेशीचे लोक भेटी देत असतात.

