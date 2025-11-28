जग संपतं ते ठिकाण! कुठे आहे ही सुंदर जागा?

सकाळ डिजिटल टीम
हे सुंदर फोटो आहेत पृथ्वीच्या शेवटच्या ठिकाणाचे. इथलं हवा, पाणी अतिशय शुद्ध आहे.
हे ठिकाण ऑस्ट्रेलियातल्या तस्मानिया येथे उत्तर-पश्चिमेला आहे.
या सुंदर जागेचं नाव आहे केप ग्रिम. आयुष्यात एकदा तरी पहावं, असं हे स्थान आहे.
खळकळणारं पाणी, अतिशय शुद्ध हवा, सुंदर टेकड्या, तपकिरी रंगाची शेती...
इथली हवा सगळ्यात शुद्ध आहे, असं सर्वश्रूत आहे. शिवाय निळंशार पाणी आहे.
अंटार्क्टिका येथून १८० किलोमीटर प्रतितास अशी हवा येथे येते.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण ही हवा बाटलीमध्ये भरुन विकली जाते.
हे सुंदर ठिकाण बघण्यासाठी देशोदेशीचे लोक भेटी देत असतात.