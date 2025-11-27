पाण्यात कॅलरी असतात का? शरीराला इतर कोणते घटक मिळतात?

संतोष कानडे
पिण्याच्या शुद्ध पाण्यात कॅलरीज् नसतात. पाण्यात साखर, फॅट, प्रोटिन किंवा कार्ब्स नसतात.
वजन कमी करण्यासाठी किंवा हायड्रेशनसाठी पाणी हे सर्वोत्तम मानलं जातं. मात्र त्यात ऊर्जा नसते.
शुद्ध पाण्यात (H₂O) फक्त हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन मूलद्रव्य असतात.
शरीरासाठी आवश्यक असणारे इतर घटक पाण्यामध्ये असतात. नैसर्गिक पाण्यात वेगवेगळे खनिजे (minerals) असतात.
कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराइड, सल्फेट, बायकार्बोनेट, फ्लोराइड, सूक्ष्म खनिजे
तसेच द्रवित ऑक्सिजन ही खनिजे पाण्याच्या चवीवर आणि TDS (Total Dissolved Solids) वर परिणाम करतात.
RO च्या पाण्यात खनिजे कमी असतात तर मिनरल वॉटरमध्ये जास्त प्रमाणात खनिजे असतात.
बोरवेल तसेच नैसर्गिक पाण्यात खनिजांचे प्रमाण परिसरानुसार बदलत असते.