पाण्यात कॅलरी असतात का? शरीराला इतर कोणते घटक मिळतात?

संतोष कानडे

कॅलरीज्

पिण्याच्या शुद्ध पाण्यात कॅलरीज् नसतात. पाण्यात साखर, फॅट, प्रोटिन किंवा कार्ब्स नसतात.

हायड्रेशन

वजन कमी करण्यासाठी किंवा हायड्रेशनसाठी पाणी हे सर्वोत्तम मानलं जातं. मात्र त्यात ऊर्जा नसते.

हायड्रोजन

शुद्ध पाण्यात (H₂O) फक्त हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे दोन मूलद्रव्य असतात.

खनिजे

शरीरासाठी आवश्यक असणारे इतर घटक पाण्यामध्ये असतात. नैसर्गिक पाण्यात वेगवेगळे खनिजे (minerals) असतात.

पोटॅशियम

कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, पोटॅशियम, क्लोराइड, सल्फेट, बायकार्बोनेट, फ्लोराइड, सूक्ष्म खनिजे

TDS

तसेच द्रवित ऑक्सिजन ही खनिजे पाण्याच्या चवीवर आणि TDS (Total Dissolved Solids) वर परिणाम करतात.

मिनरल वॉटर

RO च्या पाण्यात खनिजे कमी असतात तर मिनरल वॉटरमध्ये जास्त प्रमाणात खनिजे असतात.

बोरवेल

बोरवेल तसेच नैसर्गिक पाण्यात खनिजांचे प्रमाण परिसरानुसार बदलत असते.

