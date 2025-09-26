नवरात्री विशेष! कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांचा प्रेरणादायी जीवनप्रवास

Aarti Badade
नवरात्री विशेष आज आपण भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक प्रमुख क्रांतिकारक आणि 'क्रांतीची मशाल'कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.
त्यांना 'कॅप्टन लक्ष्मी' हे नाव दुसऱ्या महायुद्धात भारतीय राष्ट्रीय सैन्यात (INA) अधिकारी म्हणून काम करताना मिळाले.
नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नेतृत्वाखालील आझाद हिंद सेनेच्या झाशी राणी पथका' या महिला दलाचे त्यांनी नेतृत्व केले.
आझाद हिंद सरकारमध्ये त्यांनी महिला व्यवहार मंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावली.
कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांनी अनेक महिलांना स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रियपणे भाग घेण्यासाठी प्रेरित केले.
स्वातंत्र्यानंतरही त्यांनी समाजसेवेचे व्रत घेतले आणि आपले जीवन सामाजिक कार्याला समर्पित केले.
कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांचे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील आणि महिलांच्या इतिहासातील योगदान अविस्मरणीय आहे.
