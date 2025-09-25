नवरात्री विशेष! स्वातंत्र्याची मशाल पेटवणारी मॅडम भिकाजी कामा यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Aarti Badade
नवरात्री विशेष क्रांतीची जननी मॅडम भिकाजी कामा यांच्या बद्दल जाणून घेऊया.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
मॅडम भिकाजी कामा, एक महान देशभक्त आणि क्रांतिकारक महिला, ज्यांना 'क्रांतीची जननी' म्हणून ओळखले जाते.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
२१ ऑगस्ट १९०७ रोजी, त्यांनी जर्मनीतील स्टटगार्ट येथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवणारी पहिली भारतीय महिला होण्याचा मान मिळवला.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
त्यांनी परदेशातून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जनजागृती केली आणि भारतीय युवकांना प्रेरित केले.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
त्या केवळ देशभक्तच नव्हत्या, तर महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या एक मजबूत आवाजा होत्या.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
त्यांनी अनेक क्रांतिकारकांना परदेशातून सक्रियपणे मदत केली आणि त्यांच्या कार्याला पाठिंबा दिला.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
मॅडम भिकाजी कामा यांचे कार्य भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आणि महिलांच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरले आहे.
Madam Bhikaji Cama
Sakal
Savitribai Phule India's First Female Teacher
Sakal