नवरात्री विशेष! स्वातंत्र्याची मशाल पेटवणारी मॅडम भिकाजी कामा यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Aarti Badade

नवरात्री विशेष क्रांतीची जननी मॅडम भिकाजी कामा यांच्या बद्दल जाणून घेऊया.

क्रांतीची जननी

मॅडम भिकाजी कामा, एक महान देशभक्त आणि क्रांतिकारक महिला, ज्यांना 'क्रांतीची जननी' म्हणून ओळखले जाते.

ऐतिहासिक क्षण

२१ ऑगस्ट १९०७ रोजी, त्यांनी जर्मनीतील स्टटगार्ट येथे भारताचा राष्ट्रध्वज फडकवणारी पहिली भारतीय महिला होण्याचा मान मिळवला.

स्वातंत्र्यलढ्याची ज्योत

त्यांनी परदेशातून भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठी जनजागृती केली आणि भारतीय युवकांना प्रेरित केले.

महिला हक्कांची पुरस्कर्ती

त्या केवळ देशभक्तच नव्हत्या, तर महिलांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या आणि त्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या एक मजबूत आवाजा होत्या.

क्रांतिकारी कार्य

त्यांनी अनेक क्रांतिकारकांना परदेशातून सक्रियपणे मदत केली आणि त्यांच्या कार्याला पाठिंबा दिला.

एक प्रेरणा

मॅडम भिकाजी कामा यांचे कार्य भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात आणि महिलांच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड ठरले आहे.

