कार, ​​बस, ट्रेन की विमान... केदारनाथला जाण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? खर्च किती होणार?

Mansi Khambe
प्रवासप्रेमींमध्ये भारतीय तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे हा एक नवीन ट्रेंड बनला आहे.
Easy way For Kedarnath Yatra
ESakal
१२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या केदारनाथचे दरवाजे २२ एप्रिलपासून उघडले आहेत. भगवान शिवचे दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी लाखो भाविक येथे येतात.
हिमालयाच्या शिखरांमध्ये वसलेल्या या पवित्र स्थळी जाण्यासाठी अनेकजण इच्छुक असतात. जर तुम्ही देखील केदारनाथ येथे जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी कोणता पर्याय उत्तम आहे ते जाणून घ्या.
जर तुम्ही विमानाने केदारनाथ ट्रिप जाण्याचा विचार करत असाल तर हा सर्वात सोपा पर्याय आहे. यासाठी तुम्हाला जॉली ग्रांट विमानतळाचे तिकीट बुक करावे लागेल, जे केदारनाथपासून अंदाजे २५० किमी अंतरावर आहे.
जॉली ग्रांट येथून तुम्ही टॅक्सी किंवा बसने प्रवास करू शकता. या प्रवासाचा अंदाजित खर्च प्रति व्यक्ती १०,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो.
केदारनाथ यात्रा रेल्वेने करायची असल्यास ऋषिकेश किंवा हरिद्वार रेल्वे स्टेशन येथे जाऊ शकता. यासाठी अंदाजे खर्च प्रति व्यक्ती ३,००० ते ४,००० रुपये असू शकतो.
जर तुम्ही रोड ट्रिप करावयाची असल्यास बस किंवा कारने प्रवास करणे शक्य आहे. दिल्ली, हरिद्वार किंवा ऋषिकेश येथून गौरीकुंड किंवा सोनप्रयागसाठी नियमित बस सेवा सहज उपलब्ध आहेत.
स्वतःच्या कारने प्रवास केल्याने देवप्रयाग आणि रुद्रप्रयागसारख्या सुंदर संगमाच्या ठिकाणांचा आनंद घेता येतो.
तथापि, डोंगराळ प्रदेशामुळे गाडी चालवणे थोडे आव्हानात्मक असू शकते. कारने प्रवास करणाऱ्यांसाठी, अंदाजे खर्च ७,००० ते १०,००० रुपये असू शकतो.
