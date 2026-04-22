कार, ​​बस, ट्रेन की विमान... केदारनाथला जाण्यासाठी सर्वात सोपा मार्ग कोणता? खर्च किती होणार?

प्रवासप्रेमींमध्ये भारतीय तीर्थक्षेत्रांना भेट देणे हा एक नवीन ट्रेंड बनला आहे.

केदारनाथ यात्रा

१२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या केदारनाथचे दरवाजे २२ एप्रिलपासून उघडले आहेत. भगवान शिवचे दर्शन घेण्यासाठी दरवर्षी लाखो भाविक येथे येतात.

पर्याय

हिमालयाच्या शिखरांमध्ये वसलेल्या या पवित्र स्थळी जाण्यासाठी अनेकजण इच्छुक असतात. जर तुम्ही देखील केदारनाथ येथे जाण्याचा विचार करत असाल, तर तुमच्यासाठी कोणता पर्याय उत्तम आहे ते जाणून घ्या.

हवाई प्रवास

जर तुम्ही विमानाने केदारनाथ ट्रिप जाण्याचा विचार करत असाल तर हा सर्वात सोपा पर्याय आहे. यासाठी तुम्हाला जॉली ग्रांट विमानतळाचे तिकीट बुक करावे लागेल, जे केदारनाथपासून अंदाजे २५० किमी अंतरावर आहे.

अंदाजे खर्च

जॉली ग्रांट येथून तुम्ही टॅक्सी किंवा बसने प्रवास करू शकता. या प्रवासाचा अंदाजित खर्च प्रति व्यक्ती १०,००० ते २०,००० रुपयांपर्यंत असू शकतो.

ट्रेन

केदारनाथ यात्रा रेल्वेने करायची असल्यास ऋषिकेश किंवा हरिद्वार रेल्वे स्टेशन येथे जाऊ शकता. यासाठी अंदाजे खर्च प्रति व्यक्ती ३,००० ते ४,००० रुपये असू शकतो.

बस किंवा कार

जर तुम्ही रोड ट्रिप करावयाची असल्यास बस किंवा कारने प्रवास करणे शक्य आहे. दिल्ली, हरिद्वार किंवा ऋषिकेश येथून गौरीकुंड किंवा सोनप्रयागसाठी नियमित बस सेवा सहज उपलब्ध आहेत.

कार प्रवास

स्वतःच्या कारने प्रवास केल्याने देवप्रयाग आणि रुद्रप्रयागसारख्या सुंदर संगमाच्या ठिकाणांचा आनंद घेता येतो.

खर्च

तथापि, डोंगराळ प्रदेशामुळे गाडी चालवणे थोडे आव्हानात्मक असू शकते. कारने प्रवास करणाऱ्यांसाठी, अंदाजे खर्च ७,००० ते १०,००० रुपये असू शकतो.

