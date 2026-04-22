रिकाम्या पोटी कोणी फळे खाऊ नये? खाल्ल्यास रक्तात वाढू 'ही' समस्या!

Aarti Badade

दिवसाची सुरुवात फळांनी करणे धोक्याचे?

अनेकांना सकाळी रिकाम्या पोटी फळे खाण्याची सवय असते, पण यामुळे शरीरातील इन्शुलिनची पातळी अचानक वाढून आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

रक्तातील साखरेचा 'इन्शुलिन स्पाईक'

रिकाम्या पोटी फळ खाल्ल्यास त्यातील फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोज वेगाने रक्तप्रवाहात मिसळते, ज्यामुळे साखर अचानक वाढते आणि स्वादुपिंडावर ताण येतो.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

तीव्र भूक आणि थकव्याचे कारण

साखर अचानक वाढून पुन्हा वेगाने खाली आल्यामुळे अवघ्या ४५ मिनिटांत तुम्हाला तीव्र भूक लागते किंवा थकवा जाणवू लागतो.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

फळे खाताना 'प्रथिने' सोबत ठेवा

फळे कधीही एकटी खाण्याऐवजी बदाम, अक्रोड किंवा दह्यासोबत खावीत, जेणेकरून त्यातील प्रथिने साखरेचे शोषण संथ करतात.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

जेवणानंतर फळ खाणे अधिक सुरक्षित

मुख्य जेवणानंतर फळ खाल्ल्यास पोटातील फायबर एका संरक्षक थराप्रमाणे काम करते आणि रक्तातील साखरेचे संतुलन राखले जाते.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

रसापेक्षा संपूर्ण फळ खावे

फळांच्या रसात फायबर नसल्यामुळे तो 'सॉफ्ट ड्रिंक' इतकाच घातक ठरू शकतो, त्याऐवजी संपूर्ण फळ चावून खाणे आरोग्यासाठी उत्तम आहे.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

फळ खाल्ल्यानंतर १० मिनिटे चाला

फळे खाल्ल्यानंतर १० मिनिटे चालल्यास रक्तातील साखर स्नायूंद्वारे वापरली जाते आणि शरीरात चरबी साठण्याचे प्रमाण कमी होते.

Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar

कितीही कमी खाल्ल तरी वजन वाढतंय? मग 'ही' असू शकतात करणं!

Weight gain reasons

|

Sakal

येथे क्लिक करा