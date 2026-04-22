रिकाम्या पोटी कोणी फळे खाऊ नये? खाल्ल्यास रक्तात वाढू 'ही' समस्या!

Aarti Badade
अनेकांना सकाळी रिकाम्या पोटी फळे खाण्याची सवय असते, पण यामुळे शरीरातील इन्शुलिनची पातळी अचानक वाढून आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
Eating Fruit on an Empty Stomach spike blood sugar
Sakal
रिकाम्या पोटी फळ खाल्ल्यास त्यातील फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोज वेगाने रक्तप्रवाहात मिसळते, ज्यामुळे साखर अचानक वाढते आणि स्वादुपिंडावर ताण येतो.
साखर अचानक वाढून पुन्हा वेगाने खाली आल्यामुळे अवघ्या ४५ मिनिटांत तुम्हाला तीव्र भूक लागते किंवा थकवा जाणवू लागतो.
फळे कधीही एकटी खाण्याऐवजी बदाम, अक्रोड किंवा दह्यासोबत खावीत, जेणेकरून त्यातील प्रथिने साखरेचे शोषण संथ करतात.
मुख्य जेवणानंतर फळ खाल्ल्यास पोटातील फायबर एका संरक्षक थराप्रमाणे काम करते आणि रक्तातील साखरेचे संतुलन राखले जाते.
फळांच्या रसात फायबर नसल्यामुळे तो 'सॉफ्ट ड्रिंक' इतकाच घातक ठरू शकतो, त्याऐवजी संपूर्ण फळ चावून खाणे आरोग्यासाठी उत्तम आहे.
फळे खाल्ल्यानंतर १० मिनिटे चालल्यास रक्तातील साखर स्नायूंद्वारे वापरली जाते आणि शरीरात चरबी साठण्याचे प्रमाण कमी होते.
