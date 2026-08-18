पुरात गाडी बुडाली, विमा तरी वाचवेल का? तुमच्या पॉलिसीत काय कव्हर होते?

सूरज यादव

पूर नुकसान

पावसाळ्यात पूर आल्यावर वाहनांचे मोठे नुकसान होते; विमा असल्यास नुकसानभरपाई मिळेलच, असे मात्र नाही.

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पॉलिसी महत्त्वाची

क्लेम मंजूर होण्यासाठी वाहनाची पॉलिसी, कव्हरेज, अटी आणि नुकसानाचे नेमके कारण महत्त्वाचे ठरते.

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थर्ड पार्टी

Third Party विमा स्वतःच्या वाहनाचे पूर किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेले नुकसान कव्हर करत नाही.

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ओन डॅमेज

स्वतःच्या वाहनाचे पूरग्रस्त नुकसान भरून काढण्यासाठी Own Damage किंवा Comprehensive कव्हर आवश्यक असते.

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पॉलिसीतील अटी

Comprehensive Policy असली तरी प्रत्येक नुकसान कव्हर होत नाही. पॉलिसीतील अपवाद आधी समजून घ्या.

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अटी तपासा

Deductible, IDV, अतिरिक्त कव्हर आणि नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश पॉलिसीत आहे का हे नक्की तपासा.

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पॉलिसी वाचा

प्रत्येक वाहनमालकाने वर्षातून किमान एकदा पॉलिसी वाचून कव्हरेज आणि अपवाद समजून घेतले पाहिजेत.

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अधिकृत माहिती

पॉलिसीची प्रत हरवल्यास विमा कंपनीकडून मिळवा. एजंटच्या आश्वासनाऐवजी अधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवा.

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मेडिक्लेम म्हणजे काय, का आहे महत्त्वाचा?

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