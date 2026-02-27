फोडणीची खीर! पारंपरिक गोडात तडकेचा जबरदस्त ट्विस्ट

खिरीला तडका? नक्कीच!

नेहमीची खीर तर आपण रोजच खातो, पण साखरेची खास फोडणी देऊन बनवलेली ही 'तडकेवाली खीर' चवीला अत्यंत अप्रतिम लागते.

ड्रायफ्रुट्स आणि शेवयांची तयारी

कढईत चमचाभर तूप गरम करून त्यात आवडीचे ड्रायफ्रुट्स आणि भाजलेल्या शेवया खमंग परतून घ्या.

दूध उकळण्याची प्रक्रिया

तुपात परतलेल्या शेवयांमध्ये दूध ओता आणि मंद आचेवर हे दूध चांगले उकळू द्या.

साखरेची खास फोडणी

एका वेगळ्या फोडणीच्या भांड्यात साखर घेऊन ती मंद आचेवर वितळवून घ्या, जोपर्यंत तिचा रंग बदलत नाही. त्यात वेलची पावडर किंवा अखंड वेलची टाका स्वाद चांगला येतो.

खिरीला द्या तडका!

ही वितळलेली साखर (कॅरॅमल) उकळत्या दुधात हळूहळू ओता आणि दूध सतत ढवळत राहा.

सुगंधासाठी वेलची आणि जायफळ

साखरेची फोडणी दिल्यानंतर खिरीला छान रंग येतो, जायफळ पूड टाकून १० मिनिटे उकळवा.

शाही खीर!

साखर वितळवून टाकल्यामुळे खिरीला एक वेगळेच टेक्सचर आणि चव मिळते; ही आगळीवेगळी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

