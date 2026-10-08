हार्ट अटॅक आला? किती वेळ छाती दाबायची? जाणून घ्या CPR चे नियम!

Aarti Badade

हार्ट अटॅकची लक्षणे ओळखा

छातीत तीव्र दुखणे किंवा दाब, हात-मान-जबड्यात वेदना, अचानक घाम आणि श्वास घेण्यास त्रास ही हार्ट अटॅकची प्रमुख लक्षणे आहेत.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

CPR कधी द्यावा?

व्यक्ती अचानक बेशुद्ध पडली आणि सामान्य श्वास घेत नसल्यास तातडीने आपत्कालीन मदत बोलावून CPR सुरू करणे महत्त्वाचे आहे.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

रुग्णाला योग्य स्थितीत झोपवा

रुग्णाला पाठीवर सपाट आणि कठीण पृष्ठभागावर झोपवून CPR देण्यासाठी छातीचा भाग मोकळा करा.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

छातीच्या मध्यभागी दाब द्या

दोन्ही हात एकमेकांवर ठेवून रुग्णाच्या छातीच्या मध्यभागी हात ठेवत जोराने आणि लयबद्ध पद्धतीने छाती दाबा.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

दाबण्याचा वेग किती असावा?

छातीवर दर मिनिटाला साधारण १०० ते १२० वेळा दाब देत प्रत्येक दाबानंतर छातीला पूर्वस्थितीत येऊ द्या.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

३०:२ CPR पद्धत

प्रशिक्षित व्यक्ती असल्यास ३० छातीचे दाब दिल्यानंतर २ कृत्रिम श्वास देऊन CPR सुरू ठेवता येतो.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

मदत मिळेपर्यंत CPR सुरू ठेवा

रुग्ण सामान्य श्वास घेऊ लागेपर्यंत, प्रशिक्षित मदत पोहोचेपर्यंत किंवा वैद्यकीय पथक ताबा घेईपर्यंत CPR सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

cardiac arrest CPR heart attack

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Sakal

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Heart Attack vs. Cardiac Arrest

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Sakal

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