हार्ट अटॅक आला? किती वेळ छाती दाबायची? जाणून घ्या CPR चे नियम!

Aarti Badade
छातीत तीव्र दुखणे किंवा दाब, हात-मान-जबड्यात वेदना, अचानक घाम आणि श्वास घेण्यास त्रास ही हार्ट अटॅकची प्रमुख लक्षणे आहेत.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
व्यक्ती अचानक बेशुद्ध पडली आणि सामान्य श्वास घेत नसल्यास तातडीने आपत्कालीन मदत बोलावून CPR सुरू करणे महत्त्वाचे आहे.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
रुग्णाला पाठीवर सपाट आणि कठीण पृष्ठभागावर झोपवून CPR देण्यासाठी छातीचा भाग मोकळा करा.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
दोन्ही हात एकमेकांवर ठेवून रुग्णाच्या छातीच्या मध्यभागी हात ठेवत जोराने आणि लयबद्ध पद्धतीने छाती दाबा.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
छातीवर दर मिनिटाला साधारण १०० ते १२० वेळा दाब देत प्रत्येक दाबानंतर छातीला पूर्वस्थितीत येऊ द्या.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
प्रशिक्षित व्यक्ती असल्यास ३० छातीचे दाब दिल्यानंतर २ कृत्रिम श्वास देऊन CPR सुरू ठेवता येतो.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
रुग्ण सामान्य श्वास घेऊ लागेपर्यंत, प्रशिक्षित मदत पोहोचेपर्यंत किंवा वैद्यकीय पथक ताबा घेईपर्यंत CPR सुरू ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
cardiac arrest CPR heart attack
Sakal
Heart Attack vs. Cardiac Arrest
Sakal