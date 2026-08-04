हार्ट अटॅक की कार्डियाक अरेस्ट? तज्ज्ञ सांगतात फरक!

Aarti Badade

हार्ट अटॅक म्हणजे काय?

हार्ट अटॅकमध्ये हृदयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे हृदयाच्या स्नायूंना ऑक्सिजन कमी मिळतो.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

कार्डियाक अरेस्ट म्हणजे काय?

कार्डियाक अरेस्टमध्ये हृदय अचानक धडधडणे थांबवते. त्यामुळे रक्तपुरवठा बंद होतो आणि व्यक्ती काही क्षणांत बेशुद्ध पडू शकते.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

लक्षणांमधील फरक

छातीत वेदना किंवा दाब,श्वास घेण्यास त्रास,थंड घाम येणे

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

कार्डियाक अरेस्ट

अचानक बेशुद्ध पडणे,नाडी आणि श्वास थांबणे.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

हार्ट अटॅकमुळे कार्डियाक अरेस्ट

काही रुग्णांमध्ये हार्ट अटॅकनंतर कार्डियाक अरेस्ट होऊ शकतो. मात्र प्रत्येक हार्ट अटॅक कार्डियाक अरेस्टमध्ये बदलतोच असे नाही.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

उपचारात काय फरक?

बंद झालेली धमनी लवकरात लवकर उपचारांनी उघडणे आवश्यक. तात्काळ CPR सुरू करणे आणि AED उपलब्ध असल्यास त्याचा वापर करणे जीव वाचवू शकते.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

वेळेवर उपचार का महत्त्वाचे?

छातीत वेदना, श्वास लागणे किंवा अचानक बेशुद्ध पडणे यासारखी लक्षणे कधीही दुर्लक्षित करू नका. प्रत्येक मिनिट उपचारासाठी महत्त्वाचा असतो.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

हार्ट अटॅक किंवा कार्डियाक अरेस्टची लक्षणे दिसल्यास त्वरित आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. योग्य वेळी उपचार मिळाल्यास जीव वाचण्याची शक्यता वाढते.

Difference Between Heart Attack and Cardiac Arrest

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Sakal

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Ghee Eating Mistakes

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Sakal

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