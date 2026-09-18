वय वाढतंय अन् चेहऱ्यावर सुरकुत्या दिसतायत? ‘हे’ सीरम एकदा नक्की ट्राय करा!

Aarti Badade
वाढत्या वयामुळे चेहऱ्यावर सुरकुत्या आणि बारीक रेषा दिसू लागल्या आहेत? घरच्या घरी गाजर-कोरफडीपासून सीरम बनवण्याची ही पद्धत जाणून घ्या.
wrinkles on face
Sakal
गाजरातील बीटा-कॅरोटीन आणि कोरफडीचा वापर करून त्वचेला मॉइश्चरायझिंग आणि पोषण देणारे घरगुती सीरम तयार करता येते.
wrinkles on face
Sakal
हे सीरम बनवण्यासाठी एक लहान किसलेले गाजर, एक चमचा बदाम किंवा रोझहिप ऑइल, दोन चमचे कोरफड जेल, एक चमचा गुलाबजल, अर्धा चमचा ग्लिसरीन आणि व्हिटॅमिन ई कॅप्सूल लागेल.
wrinkles on face
Sakal
किसलेल्या गाजरात तेल मिसळून मंद आचेवर ८ ते १० मिनिटे डबल बॉयलर पद्धतीने गरम करा आणि थंड झाल्यावर तेल गाळून घ्या.
wrinkles on face
Sakal
गाळलेल्या गाजराच्या तेलात कोरफड जेल, गुलाबजल, ग्लिसरीन आणि व्हिटॅमिन ई मिसळून एकसंध मिश्रण तयार करा.
wrinkles on face
Sakal
तयार मिश्रण स्वच्छ, कोरड्या गडद काचेच्या बाटलीत भरून फ्रिजमध्ये ठेवा आणि घरगुती मिश्रण असल्याने कमी प्रमाणात तयार करून लवकर वापरा.
wrinkles on face
Sakal
रात्री चेहरा स्वच्छ करून सीरमचे काही थेंब लावा, मात्र वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करा आणि त्वचेवर जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापर थांबवा.
wrinkles on face
Sakal
skin glow
Sakal