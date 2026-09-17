महागडं फेशिअल की रोजचे स्किन केअर? ग्लोसाठी काय आहे बेस्ट

Aarti Badade

चेहऱ्यावर ग्लो येत नाही?

घरच्या घरी उपलब्ध पदार्थांच्या मदतीने सोप्या पद्धतीने स्किन केअर रुटीन करता येऊ शकते.

skin glow

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Sakal

सुरुवात चेहरा स्वच्छ करण्यापासून करा!

सौम्य फेसवॉशने चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर कापसाने गुलाबपाणी लावून त्वचा काही मिनिटे कोरडी होऊ द्या.

skin glow

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Sakal

डेड स्किनसाठी करा हलका स्क्रब!

ओट्स आणि दही यांची जाडसर पेस्ट चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा, मात्र त्वचेवर जोरात घासू नका.

skin glow

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Sakal

चेहऱ्याला वाफ घेताना ही काळजी घ्या!

वाफेमुळे त्वचेवरील जमा झालेला तेलकटपणा आणि घाण सैल होण्यास मदत होऊ शकते, पण खूप वेळ वाफ घेणे टाळा.

skin glow

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Sakal

त्वचेच्या प्रकारानुसार फेसपॅक निवडा!

कोरड्या त्वचेसाठी दही-मधाचा फेसपॅक, तर तेलकट त्वचेसाठी चंदन पावडर आणि गुलाबपाण्याची पेस्ट वापरली जाऊ शकते.

skin glow

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Sakal

फेशिअलनंतर मॉइश्चरायझर विसरू नका!

चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर योग्य मॉइश्चरायझर लावल्याने त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होते.

skin glow

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Sakal

रोजच्या सवयीही महत्त्वाच्या!

पुरेसे पाणी, पौष्टिक आहार, नियमित शारीरिक हालचाल आणि चांगली झोप त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहे.

skin glow

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Sakal

रात्री आंघोळ करण्याची जपानी पद्धत इतकी खास का?

Japanese Prefer Night Bath

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Sakal

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