Healthy Drink: संडे स्पेशल! घरच्या घरी बनवा आरोग्यदायी गाजर-संत्रे स्मूदी

Monika Shinde

संडे स्पेशल

जर तुम्ही संडे स्पेशल काहीतरी बनवायचा विचार करत असाल, घरच्या घरी आरोग्यदायी गाजर संत्रे- स्मूदी नक्की ट्राय करा. रेसिपी लगेच लिहून घ्या

Carrot-Orange Smoothie

साहित्य

एक सोलून तुकडे केलेले छोटे गाजर, १ संत्र्याचा रस, अर्धे केळे, १ टीस्पून चिया किंवा जवस बिया, आवश्यकतेनुसार पाणी.

गाजराची महत्त्व

गाजर ही व्हिटॅमिन A आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेली आहे. त्वचेसाठी, डोळ्यांसाठी आणि रोगप्रतिकारशक्तीसाठी उपयुक्त आहे.

संत्र्याचा रस आणि फायदा

संत्र्याचा रस नैसर्गिक व्हिटॅमिन C स्रोत आहे. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते आणि शरीराला ऊर्जा देते.

केळे आणि बिया

केळे स्मूदीला गुळगुळीतता देतात आणि नैसर्गिक गोडवा वाढवतात. चिया किंवा जवस बिया फायबर आणि ओमेगा-३ प्रदान करतात.

कृती

मिक्सरच्या भांड्यात गाजर, केळे, संत्र्याचा रस घालून स्मूदी फिरवून घ्यावी. चिया किंवा जवस बिया घालून ही स्मूदी सर्व्ह करावी.

सर्व्हिंग टिप्स

स्मूदी थंड सर्व्ह करा. थोडे बर्फाचे तुकडे घालून किंवा चिया बिया वरून सजवा.

फायदा

त्वचेसाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी ही स्मूदी चांगला पर्याय ठरू शकतो.

