रोज एक गाजर खा अन् हृदयासह 7 समस्यांपासून व्हा दूर !

Aarti Badade

हृदय

गाजरात असलेले पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रणात आणि हृदयाचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.

त्वचा

गाजरांमध्ये आढळणारे बीटा-कॅरोटीन आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स त्वचेची चमक टिकवून ठेवतात.

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते

यामध्ये व्हिटॅमिन सी जास्त मुबलक प्रमाणात असते. ज्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.

दृष्टी

गाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीनचे प्रमाण जास्त असते. त्यातून व्हिटॅमिन ए मिळते, जे डोळ्यांची दृष्टी निरोगी ठेवते व रातांधळेपणा दूर ठेवते.

हिरड्या आणि दात

गाजर नियमित कच्चे खाल्याने हिरड्या मजबूत, दात स्वच्छ व लाळ वाढते. त्यामुळे दातांचे आरोग्य निरोगी राहते.

मेंदू

गाजरांमधील अँटिऑक्सिडंट्स असते. ज्यामुळे मेंदूपर्यंत रक्तपुरवठा सुरळीत होतो आणि स्मरणशक्ती वाढते .

वजन

गाजर खाल्यानंतर सारखी भूक लागत नाही. कारण त्यात कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त प्रमाणात असते.

पचनक्षमता वाढवते

गाजरातील फायबर आतड्यांचे आरोग्य वाढवते. त्यामुळे पचनक्षमता सुरळीतपणे कार्य करते.

