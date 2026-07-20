काजू, बदाम की अक्रोड? आरोग्यासाठी कोणता ड्रायफ्रूट आहे सुपरफूड?

Aarti Badade
काजू, बदाम आणि अक्रोड हे तिन्ही पौष्टिक आहेत, मात्र प्रत्येकाचे आरोग्यदायी फायदे वेगवेगळे आहेत.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
अक्रोडमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स भरपूर असतात, जे मेंदूचे आरोग्य आणि स्मरणशक्तीसाठी उपयुक्त ठरतात.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
बदामातील व्हिटॅमिन ई आणि फायबर त्वचेचे आरोग्य सुधारण्यास आणि पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत करतात.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
काजूमधील प्रथिने, झिंक आणि मॅग्नेशियम शरीराला ऊर्जा देऊन हाडे मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
अक्रोडचे नियमित आणि मर्यादित सेवन हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
दररोज मर्यादित प्रमाणात काजू, बदाम आणि अक्रोड खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
आरोग्याचा अधिक फायदा मिळवण्यासाठी तिन्ही ड्रायफ्रूट्सचा संतुलित प्रमाणात आहारात समावेश करणे हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.
Cashew, Almond or Walnut
Sakal
Frequent Leg Cramps
Sakal