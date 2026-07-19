पायांना पेटके का येतात? जाणून घ्या कारणे अन् उपाय

Aarti Badade
पायांच्या स्नायूंमध्ये अचानक ताण येऊन तीव्र वेदना होण्याला पेटके येणे म्हणतात.
Frequent Leg Cramps
Sakal
शरीरात पुरेसे पाणी नसल्यास स्नायू व्यवस्थित कार्य करत नाहीत आणि पेटके येऊ शकतात.
Frequent Leg Cramps
Sakal
कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमची कमतरता हे पेटके येण्याचे प्रमुख कारण ठरू शकते.
Frequent Leg Cramps
Sakal
जास्त चालणे, धावणे किंवा दीर्घकाळ उभे राहिल्याने पायांच्या स्नायूंवर ताण येतो.
Frequent Leg Cramps
Sakal
पायांमध्ये रक्तप्रवाह योग्य नसेल तर स्नायूंमध्ये आकडी येऊन पेटके जाणवू शकतात.
Frequent Leg Cramps
Sakal
पाय सरळ करून हलका स्ट्रेच करा, गरम शेक द्या आणि हलक्या हाताने मालिश करा.
Frequent Leg Cramps
Sakal
पेटके वारंवार येत असतील किंवा वेदना दीर्घकाळ टिकत असतील तर तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Frequent Leg Cramps
Sakal
Kolam or Indrayani Rice
Sakal