Cashew Fruit Benefits Heart : हृदयाच आरोग्य मजबूत करायचयं तर या फळाचे गर खाल्लेच पाहिजे

Sandeep Shirguppe
काजूगर काजूच्या झाडावर लागणारे रसाळ आणि पौष्टिक फळ आहे. ग्रामीण भागात याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो.
Cashew fruit Benefits Heart
esakal
काजूगरमध्ये संत्र्यापेक्षा जास्त व्हिटॅमिन C असते, ज्यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते.
नियमित सेवन केल्यास सर्दी, खोकला यांसारख्या आजारांपासून संरक्षण मिळते.
काजूगरमधील अँटिऑक्सिडंट्स हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
काजूगरमधील आयर्न आणि पोषक घटक रक्त सुधारतात.
हे फळ पचनक्रिया सुधारते आणि अॅसिडिटी कमी करण्यास मदत करते.
अँटिऑक्सिडंट्समुळे त्वचा चमकदार आणि निरोगी राहते.
ताजे खावे किंवा रस करून प्यावे. जास्त खाल्ल्यास घशात खवखव होऊ शकते.
