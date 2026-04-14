IPL मध्ये पंचांवरही पैशांचा पाऊस; एका सामन्याचं मानधन किती?

श्रीमंत

आयपीएल ही जगातील सर्वात श्रीमंत लीगपैकी एक असून इथे फक्त खेळाडूच नाही तर पंचांवरही पैशांचा पाऊस पडतो.

IPL umpire salary

|

esakal

पंचांची कमाई

मैदानात तासंतास उभं राहून हायप्रेशर निर्णय घेणाऱ्या पंचांची कमाई किती असते, हा प्रश्न अनेकांना पडतो.

IPL umpire salary

|

esakal

मीडिया रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्टनुसार आयपीएलमध्ये मैदानावर उभ्या पंचांना प्रत्येक सामन्यासाठी तब्बल ३ लाख रुपये मानधन मिळतं.

IPL umpire salary

|

esakal

तिसरा पंच

तिसरा पंच आणि चौथा पंच यांना प्रत्येक सामन्यासाठी साधारण २ लाख रुपये दिले जातात.

IPL umpire salary

|

esakal

प्रति सामना

आयसीसीच्या एलीट पॅनेलमधील अनुभवी पंचांना प्रति सामना सुमारे ३.७ लाख रुपये मिळतात.

IPL umpire salary

|

esakal

मानधन

डेव्हलपमेंट पंचांना प्रत्येक सामन्यासाठी सुमारे ६० हजार रुपये मानधन मिळतं.

IPL umpire salary

|

esakal

फायनल

प्लेऑफ आणि फायनल सामन्यांमध्ये पंचांना ५ ते ८ लाखांपर्यंत बोनस मिळतो, ज्यामुळे त्यांची कमाई आणखी वाढते.

IPL umpire salary

|

esakal

एक सीझन

एका सीझनमध्ये १२ ते १५ सामने करत पंचांची कमाई २५ ते ४० लाखांपर्यंत पोहोचते, त्यामुळे आयपीएलमध्ये पंचगिरीही खूप फायदेशीर ठरते!

IPL umpire salary

|

esakal

