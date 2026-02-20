Cassowary Attack on Humans Facts : हा पक्षी आहे की यमराज? दिसायला देखणा पण रागात घेतो थेट जीव; पाहा याचे भयंकर फोटो!

बाळकृष्ण मधाळे
जगभरात हजारो प्रकारचे पक्षी आढळतात. आकार, रंग, स्वभाव आणि अधिवास यांनुसार त्यांची विविधता पाहायला मिळते. काही पक्षी शांत आणि निरुपद्रवी असतात, तर काही अत्यंत आक्रमक आणि धोकादायकही ठरू शकतात.
सामान्यपणे धोकादायक पक्ष्यांबद्दल बोलताना गरुड, घार किंवा घुबड यांची नावे घेतली जातात. मात्र, जगातील सर्वात धोकादायक पक्ष्यांपैकी एक म्हणजे Cassowary (कैसोवरी) होय.
कैसोवरी हा प्रामुख्याने Australia मधील ईशान्य भागात तसेच Papua New Guinea येथे आढळतो. दाट अरण्ये आणि उष्णकटिबंधीय प्रदेश हे त्याचे मुख्य अधिवास आहेत.
कैसोवरी हा सामान्यतः फळाहारी पक्षी आहे. तो जंगलातील फळे खाऊन जगतो. परंतु, एखाद्याने त्याची छेड काढली, त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्याला धोका वाटला, तर तो अत्यंत आक्रमक बनतो. अशा वेळी तो हल्ला करून गंभीर जखमा करू शकतो.
या पक्ष्याच्या पायाला अतिशय मजबूत आणि तीक्ष्ण नखं असतात. विशेषतः आतील बाजूचा पंजा खूपच धारदार असतो. त्याच्या जोरदार लाथेमुळे एखाद्या व्यक्तीला गंभीर इजा होऊ शकते. काही प्रसंगी या पक्ष्याच्या हल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही नोंदवल्या गेल्या आहेत.
कैसोवरी हा आकाराने मोठा आणि वजनदार पक्षी आहे. त्याची उंची साधारणतः १.५ ते १.८ मीटरपर्यंत असते, तर वजन ६० ते ८० किलोपर्यंत जाऊ शकते. एवढ्या मोठ्या शरीरामुळे आणि विशेष शारीरिक रचनेमुळे त्याला उडता येत नाही.
जरी कैसोवरी उडू शकत नाही, तरी तो जमिनीवर अतिशय वेगाने धावू शकतो. दाट जंगलातूनही तो चपळाईने मार्ग काढतो. त्यामुळे त्याला चुकवणे कठीण ठरू शकते.
एकूणच, शांत दिसणारा हा पक्षी प्रत्यक्षात अत्यंत शक्तिशाली आणि धोकादायक आहे. त्यामुळे जंगलात फिरताना अशा पक्ष्यांपासून सुरक्षित अंतर राखणेच शहाणपणाचे ठरते.
