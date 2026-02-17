Titvi Bird : स्वत:ची अंडी फोडण्यासाठी टिटवी खरंच पारस दगड वापरते? तो दगड आणते तरी कुठून, अंड्यांमागचं काय रहस्य?

बाळकृष्ण मधाळे

टिटवीच्या अंड्यांमागचं गूढ!

लोकांना कष्टापेक्षा झटपट यश आणि संपत्ती हवी असते. त्यामुळे खजिना, चमत्कार किंवा अद्भुत वस्तूंच्या कथा आजही लोकांमध्ये आकर्षण निर्माण करतात. अशाच एका लोककथेमुळे टिटवी पक्षी आणि तिची अंडी चर्चेत असतात.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

टिटवी कुठून पारस दगड घेऊन येते?

बुंदेलखंड भागात प्रचलित असलेल्या कथेनुसार, टिटवी पक्षी हिमालयातून पारस दगड घेऊन येते आणि त्याच दगडाच्या साहाय्याने आपली अंडी फोडते, अशी समजूत आहे. या कथेमुळे अनेक जण टिटवीच्या अंड्यांभोवती गूढतेचं वलय तयार करतात.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

पारस दगड म्हणजे नेमकं काय?

लोककथांमध्ये पारस दगड हा असा चमत्कारिक दगड मानला जातो की, तो लोखंडाला स्पर्श करताच सोन्यात रूपांतरित करतो. मात्र, अशा दगडाच्या अस्तित्वाचा कोणताही शास्त्रीय पुरावा आजवर सापडलेला नाही.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

टिटवीचा प्रजनन काळ

टिटवी पक्ष्याचा प्रजनन काळ साधारणपणे मार्च ते जून या दरम्यान असतो. या काळात ती दोन ते पाच अंडी घालते.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

टिटवी जमिनीवरच का अंडी देते?

टिटवी झाडांवर घरटे बांधत नाही. ती मोकळी जमीन, नदीकाठ, शेती किंवा सुरक्षित वाटणाऱ्या खुल्या जागेतच अंडी देते. तिच्या अंड्यांचा रंग जमिनीशी मिळताजुळता असल्याने ती सहज लपून राहतात.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

अंडी आणि पावसाचं काय कनेक्शन?

काही ठिकाणी अशी समजूत आहे की, टिटवी जितकी अंडी देते तितके महिने त्या वर्षी पाऊस पडतो. मात्र, यालाही कोणताही शास्त्रीय आधार नाही.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

टिटवी आपली अंडी कशाने फोडते?

उन्हाळ्याच्या काळात अनेक जण नदीकाठ, शेतात किंवा मोकळ्या जमिनीवर टिटवीची अंडी शोधताना दिसतात. कारण, अंडी फोडताना टिटवी पारस दगड वापरते आणि तो तिथेच राहतो, अशी त्यांची धारणा असते.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

'तो' दगड टिटवी तिथेच सोडते..!

अंड्यातून पिल्लं बाहेर आल्यानंतर तो कथित दगड टिटवी तिथेच सोडून देते की पुन्हा सोबत घेऊन जाते, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे या कथेबाबत अधिकच संभ्रम निर्माण होतो.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

टीप

वरील माहिती लोककथांवर आधारित असून तिचा कोणताही शास्त्रीय पुरावा उपलब्ध नाही. आम्ही या कथांचा कोणताही दावा किंवा समर्थन करत नाही.

Titvi Bird Eggs Myth

|

esakal

उलटे लटकूनही वटवाघळे खाली का पडत नाहीत? यामागचं डोकं चक्रावून टाकणारं 'सायन्स' वाचून थक्क व्हाल!

Why Bats Hang Upside Down

|

esakal

येथे क्लिक करा...