एरंडीचे तेल विषारी नाही! आधी जाणून घ्या औषधी महत्त्व

Aarti Badade

एरंडीचे औषधी महत्त्व

एरंडीचे तेल पचन आणि इतर अनेक शारीरिक त्रासांवर रामबाण औषध मानले जाते, जे घराघरात वापरले जाते.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

रासायनिक हल्ल्याचा उधळलेला डाव

अलीकडेच भारतीय यंत्रणांनी एक रासायनिक हल्ला उधळून लावला, ज्यामध्ये एरंडीपासून बनवलेल्या 'रिसीन' विषाचा वापर होणार होता.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

काय आहे हे 'रिसीन'?

रिसीन हा एरंडीच्या बियांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारा एक अत्यंत घातक आणि जहाल विषारी घटक आहे.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

तेल की विष? गोंधळ नको!

अनेकांना वाटते एरंडीचे तेल घातक आहे का, पण प्रत्यक्षात एरंडीचे तेल पूर्णपणे सुरक्षित आणि औषधी असते.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

विष कुठे लपलेले असते?

जेव्हा एरंडीच्या बियांवर प्रक्रिया करून तेल काढले जाते, तेव्हा मागे उरणाऱ्या चोथ्या मध्ये किंवा गाळामध्ये रिसीन शिल्लक राहते.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

तेलात का मिसळत नाही?

रिसीन हा घटक तेलात विरघळत नसल्यामुळे तेल काढल्यानंतर ते शुद्ध आणि वापरण्यायोग्य राहते.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

प्रक्रियेचा धोका

एरंडीच्या बियांवर चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया केल्यास किंवा तो गाळ संपर्कात आल्यास तो जिवावर बेतू शकतो.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक

जरी एरंडीचे तेल सुरक्षित असले, तरी त्याचा औषधी वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच हितकारक ठरते.

castor plant contain Ricin poison

|

Sakal

विमानातील सीट्स निळ्याच का? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण!

Airplane Seats Blue scientific reason behind

|

Sakal

येथे क्लिक करा