एरंडीचे तेल विषारी नाही! आधी जाणून घ्या औषधी महत्त्व

एरंडीचे तेल पचन आणि इतर अनेक शारीरिक त्रासांवर रामबाण औषध मानले जाते, जे घराघरात वापरले जाते.
अलीकडेच भारतीय यंत्रणांनी एक रासायनिक हल्ला उधळून लावला, ज्यामध्ये एरंडीपासून बनवलेल्या 'रिसीन' विषाचा वापर होणार होता.
रिसीन हा एरंडीच्या बियांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळणारा एक अत्यंत घातक आणि जहाल विषारी घटक आहे.
अनेकांना वाटते एरंडीचे तेल घातक आहे का, पण प्रत्यक्षात एरंडीचे तेल पूर्णपणे सुरक्षित आणि औषधी असते.
जेव्हा एरंडीच्या बियांवर प्रक्रिया करून तेल काढले जाते, तेव्हा मागे उरणाऱ्या चोथ्या मध्ये किंवा गाळामध्ये रिसीन शिल्लक राहते.
रिसीन हा घटक तेलात विरघळत नसल्यामुळे तेल काढल्यानंतर ते शुद्ध आणि वापरण्यायोग्य राहते.
एरंडीच्या बियांवर चुकीच्या पद्धतीने प्रक्रिया केल्यास किंवा तो गाळ संपर्कात आल्यास तो जिवावर बेतू शकतो.
जरी एरंडीचे तेल सुरक्षित असले, तरी त्याचा औषधी वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेणे नेहमीच हितकारक ठरते.
