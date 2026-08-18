Cat Crossing Path Superstition : मांजर आडवे गेल्याने काम होत नाही? खरं कारण जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe

मांजर आडवे गेले तर काय होईल?

मांजर आडवे गेले की अपशकुन मानला जातो. पण यामागे खरंच काही कारण आहे का?

Cat Crossing Path Superstition

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ही समजूत कशी आली?

पूर्वी मांजर रात्री जास्त फिरायचे. अचानक मांजर दिसले की लोक थांबायचे.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

अपशकुन आहे का?

नाही. मांजर आडवे गेल्याने काम बिघडते, याचा पुरावा नाही.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

मग लोक थांबतात का?

अचानक मांजर समोर आल्याने लक्ष विचलित होते. त्यामुळे काही जण थांबतात.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

काळे मांजर अशुभ का?

काही संस्कृतींमध्ये काळे मांजर अशुभ मानले जाते. पण याला वैज्ञानिक आधार नाही.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

मानसशास्त्र काय सांगते?

मनात भीती असेल, तर वाईट घटना मांजराशी जोडली जाते.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

योगायोग असू शकतो

मांजर गेले आणि काम बिघडले, म्हणजे संबंध आहे असे नाही.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

मांजर काय करत असते?

मांजर फक्त आपल्या मार्गाने जात असते. त्याचा आपल्या कामाशी संबंध नसतो.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

अंधश्रद्धा का टिकली?

जुने समज आणि परंपरांमुळे ही धारणा आजही कायम आहे.

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

खरं काय?

मांजर आडवे जाणे अपशकुन नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणे योग्य.

Cat Crossing Path Superstition

|

esakal

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