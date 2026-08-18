Cat Crossing Path Superstition : मांजर आडवे गेल्याने काम होत नाही? खरं कारण जाणून घ्या

Sandeep Shirguppe
मांजर आडवे गेले की अपशकुन मानला जातो. पण यामागे खरंच काही कारण आहे का?
Cat Crossing Path Superstition
esakal
पूर्वी मांजर रात्री जास्त फिरायचे. अचानक मांजर दिसले की लोक थांबायचे.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
नाही. मांजर आडवे गेल्याने काम बिघडते, याचा पुरावा नाही.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
अचानक मांजर समोर आल्याने लक्ष विचलित होते. त्यामुळे काही जण थांबतात.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
काही संस्कृतींमध्ये काळे मांजर अशुभ मानले जाते. पण याला वैज्ञानिक आधार नाही.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
मनात भीती असेल, तर वाईट घटना मांजराशी जोडली जाते.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
मांजर गेले आणि काम बिघडले, म्हणजे संबंध आहे असे नाही.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
मांजर फक्त आपल्या मार्गाने जात असते. त्याचा आपल्या कामाशी संबंध नसतो.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
जुने समज आणि परंपरांमुळे ही धारणा आजही कायम आहे.
Cat Crossing Path Superstition
esakal
मांजर आडवे जाणे अपशकुन नाही. वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणे योग्य.
Cat Crossing Path Superstition
esakal